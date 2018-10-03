أستراليا أول دولة تقضي على "سرطان عنق الرحم" بحلول 2022

الشارقة 24 – د.ب.أ:

أفادت دراسة نشرت، الأربعاء، في دورية لانسيت الطبية بأن أستراليا ستصبح أول دولة في العالم تقضي بشكل فعال على مرض سرطان عنق الرحم، إذا تم الحفاظ على معدلات التطعيم والفحص الحالية.

وبحلول عام 2022، من المتوقع أن تنخفض معدلات الإصابة بسرطان عنق الرحم إلى أقل من 6 حالات لكل 100 ألف شخص، ومن ثم يتم تصنيف الإصابة بذلك على أنها "سرطان نادر"، بحسب الدراسة المستندة إلى نماذج من قبل المجلس الخيري الأسترالي للسرطان.

وحسب الدارسة، سوف تستمر معدلات سرطان عنق الرحم في الانخفاض إلى قرب عتبة "القضاء على المرض"، ليصل المعدل إلى 4 حالات لكل 100 ألف شخص بحلول عام 2035.

وعزا الباحثون التقدم في مكافحة المرض إلى برامج وطنية تهدف إلى الوقاية منه، بدءاً من إطلاق برنامج وطني للفحص في عام 1991.

وفي عام 2007، أصبحت أستراليا واحدة من أوائل الدول في العالم التي قدمت برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري للفتيات، والذي تم تمديده لاحقاً للفتيان.

ويبلغ معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم السنوي في أستراليا حالياً 7 حالات لكل 100 ألف شخص، أي ما يعادل نصف المعدل العالمي تقريباً.