الأمراض العصبية تصيب نصف النساء وثلث الرجال

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

أظهرت دراسة أن نصف النساء وثلث الرجال معرّضون للإصابة بأمراض عصبية مثل الجلطة الدماغية أو الخرف أو باركنسون.

وأعدّ هذه الدراسة باحثون هولنديون، ونُشرت نتائجها في مجلة "جورنال أوف نورولوجي نوروسورجوري آند سايكايتري".

واستند الباحثون على مراقبة 12 ألفاً ومئة وشخصين تجاوزوا الخامسة والأربعين، منذ العام 1996 وحتى يناير من العام 2016، أو حتى تاريخ وفاتهم.

ومن بين الأشخاص المتوفين البالغ عددهم 5291، تبيّن أن 1489 كانوا مصابين بالخرف وخصوصاً مرض الزهايمر 80 %، و1285 أصيبوا بجلطة دماغية، و263 أصيبوا بمرض باركنسون.

ويرتفع خطر الإصابة مع تقدّم العمر، وتزداد النسبة بين النساء إذا تبلغ 48 % أما لدى الرجال فهي 36 %.

وفصّل الباحثون أن النساء أكثر عرضة للخرف، أما الرجال فهم أكثر عرضة للإصابة بجلطات دماغية.

وأشاروا إلى أن نتائج الدراسة لا يمكن أن تعمّم لأنها تناولت عيّنة أوروبية، حيث يصل متوسط العمر المتوقع في بلدان مثل هولندا إلى 83,5 سنة لدى النساء و81,7 % لدى الرجال.

وأشاروا أيضاً إلى أن الوفيات الناجمة عن هذه الأمراض لا تلقى انتباهاً كافياً مثل ما هو الحال مع مرض سرطان الثدي الذي يودي بحياة ثُمن النساء أو الأمراض القلبية الوعائية التي تصيب رُبع الناس، وهو ما يضعف جهود الوقاية من هذه الأمراض العصبية.

ومن شأن الوقاية أن تؤخر ظهور هذه الأمراض، وأن تقلل خطر الإصابة بنسبة بين 20 % و50 %.