الانفصال يكلف بريطانيا 500 مليون إسترليني أسبوعياً

الشارقة 24 – رويترز:

أظهرت دراسة، الأحد، أن قرار بريطانيا الانسحاب من الاتحاد الأوروبي كلف الحكومة 500 مليون جنيه إسترليني "650 مليون دولار"، أسبوعياً، ليمحو في الوقت الحالي أي وفورات قد تتحقق في المستقبل، بعد وقف المدفوعات للاتحاد.

كان الأثر الاقتصادي لقرار الانسحاب محل نقاش مكثف، واستغل المؤيدون والمعارضون البيانات الإيجابية والسلبية لتعزيز مواقفهم.

وأفاد مركز الإصلاح الأوروبي، وهو مجموعة أبحاث تركز على الاتحاد الأوروبي، أن الاقتصاد البريطاني حالياً أصغر نحو 2.5 % عما كان سيكون عليه لو وافق الناخبون على البقاء في الاتحاد الأوروبي، في الاستفتاء الذي أجري في يونيو 2016.

واستندت النتائج إلى تأثيرات القرار على الاقتصاد حتى نهاية يونيو 2018.

وتقلصت المالية العامة للدولة بواقع 26 مليار إسترليني سنوياً، بما يوازي 500 مليون إسترليني أسبوعياً، والرقم في ازدياد حسبما ذكر المركز.