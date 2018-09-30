الطاقة الاحتكاكية... وسيلة جديدة لتشغيل الأجهزة الذكية

الشارقة 24 - د ب أ:

توصل باحثون في بريطانيا إلى وسيلة مبتكرة لتشغيل الجيل القادم من الأجهزة الذكية التي يرتديها المستخدم، عن طريق مولدات متناهية الصغر لتوليد الطاقة الاحتكاكية.

ويقصد بوسائل توليد الطاقة الاحتكاكية نوعية الأجهزة التي تستخدم الاحتكاك بين مادتين أو أكثر سواء كانت هجينةً أو عضويةً أو غير عضوية لتوليد تيار كهربائي.

وتستطيع هذه المولدات إنتاج الكهرباء عن طريق الاحتكاك مع جسم الإنسان أثناء الحركة، كما يمكنها أيضاً الاعتماد على مصادر أخرى لتوليد الطاقة مثل الرياح والأمواج واهتزازات الماكينات.

وأعرب الباحث رافي سيلفا من معهد التكنولوجيا المتقدمة في مدينة ساري البريطانية عن حماسه بشأن فكرة وجود عالم تتوافر فيه الكهرباء بشكل مجاني ومتجدد، مؤكداً أن الكهرباء الاحتكاكية وسيلة مثالية لتغذية الأجهزة الإلكترونية التي يتم ارتداؤها، وأجهزة إنترنت الأشياء والتطبيقات الإلكترونية المختلفة.

وذكر البروفسير إيشارا هارماشينا الباحث الرئيسي في المشروع، أن هذه الدراسة تعيد تعريف مفهوم لتوليد الكهرباء، مؤكداً أن الوسيلة الجديدة التي تم تطويرها سوف تساعد الباحثين في مختلف أنحاء العالم لاستغلال الإمكانيات الحقيقية لمولدات الكهرباء الاحتكاكية متناهية الصغر، وتصميم وحدات تعمل بكفاءة عالية لتوليد الطاقة من أجل تشغيل مختلف التطبيقات.