السودان سلة غذاء العرب بـ 175 مليون فدان من الأراضي الصالحة للزراعة

الشارقة 24 – أونا:

ذكرت دراسات رسمية، أن السودان يملك مقومات استثمارية في القطاع الزراعي، تختصه عن غيره من الدول العربية، إذ يوجد به ما يزيد عن 175 مليون فدان من الأراضي الصالحة للزراعة.

وأوضحت الدراسات، أن 20% فقط من الأراضي الصالحة للزراعة، يتم زراعتها من أصل 57% صالحة للزراعة من مساحة السودان، مشيرة إلى أن إيرادات القطاع الزراعي يشكل ما نسبته 48% من الناتج المحلي الإجمالي للسودان وفقاً لبيانات رسمية في 2017.

ووفقاً لآخر إحصائيات منشورة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية في 2012، فإن قيمة الفجوة الغذائية في الدول العربية تبلغ 34 مليار دولار سنوياً، تُمثل الحبوب أكثر من نصف تلك الفجوة، وأن ثمّة مخاوف من زيادة الفجوة الغذائية من الحبوب واللحوم وغيرها، لتبلغ قيمتها التقريبية 53 مليار دولار بحلول 2020، و60 مليار دولار بحلول 2030.

ونبهت من أنه ما لم يتم تفعيل مبادرة الأمن الغذائي العربي والتصدي للتحديات، من خلال المشاريع العربية الاستثمارية المشتركة مع السودان، فإن الأرقام المتوقعة ستصبح واقعاً.

يذكر أنه في مارس 2017، اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، آلية تنفيذ ما يعرف بمبادرة الرئيس السوداني عمر البشير للأمن الغذائي العربي، التي أعلن عنها في مؤتمر القمة العربية الاقتصادية التي استضافتها الرياض في أوائل 2013.

وجاء في المبادرة، أنه يوجد 175 مليون فدان من الأراضي الصالحة للزراعة، و118 مليون فدان من المراعي الطبيعية، و102 مليون رأس من الثروة الحيوانية، إضافةً إلى وفرة الموارد المائية، مشيرة إلى أن السودان وفر البُنية الأساسية اللازمة بإنشاء السدود وتوفير الكهرباء وإلغاء القوانين التي تُعيق الاستثمار، وتسهيل حركة الأموال بانسيابية، وتهيئة المناخ الملائم للاستثمار.

وبموجب هذه المبادرة، طرحت السودان 220 مشروعاًـ أمام الدول العربية للاستثمار فيها.