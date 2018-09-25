التحفيز الكهربائي للعمود الفقري يُحي آمال المشلولين

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

استعاد شاب أميركي يعاني شلل سفلياً تاماً منذ تعرضه لحادثة قبل 5 سنوات، القدرة على المشي بفضل قطب كهربائي زُرع في عموده الفقري، على ما أظهرت دراسة حديثة نشرتها الإثنين مجلة "نيتشر ميديسين".

وقد أصيب هذا الشاب بالشلل بعد حادثة خلال ممارسته رياضة شتوية، ألحقت أذى كبيراً بعموده الفقري في وسط الظهر، ما تسبب له بعجز تام عن المشي وفقدان للقدرات الحسية في النصف الأسفل من الجسم.

هذه الدراسة، التي انطلقت في 2016 بعد 3 سنوات من الحادثة، زرع جراحون في مستشفى "مايو كلينيك" في مدينة روتشستر بولاية مينيسوتا الأميركية قطباً كهربائياً في حيز العمود الفقري الواقع في الجزء الخارجي من القناة النخاعية تحت نطاق الإصابة. هذا القطب الكهربائي المربوط بجهاز ناظم مزروع في البطن كان متصلاً لاسلكياً بجهاز تحكم خارجي.

وقد تابع هذا الشاب البالغ حالياً 29 عاماً، جلسات تحفيز كهربائي وتمارين جسدية على مدى 43 أسبوعاً.

وفي غضون أسبوعين، بات في استطاعته، أن يغتسل ويخطو خطوات بالاستعانة بأداة مساعدة على المشي تحت تأثير التحفيز الكهربائي.

وعلى مدى 113 جلسة تدريب خلال عام، عدّل الباحثون في مستشفى "مايو كلينيك" وجامعة "يو سي أل إيه" التمارين بهدف منح المريض أكبر قدر من الاستقلالية الحركية.

وتمكن الشاب المشلول من المشي من دون مشابك بالاستناد على أداة المساعدة على المشي، أو أعمدة جهاز الجري، حتى أنه استعاد قدرته على التوازن من دون النظر إلى ساقيه بالمرآة.

وفي المحصلة، نجح هذا الشاب على مدى عام في اجتياز مترين، ما يوازي مساحة ملعب لكرة القدم، على ما أوضحت الدراسة، التي أشرف عليها الطبيبان كيندال لي وكريستين جاو.

وأوضحت الطبيبة كريستين جاو لوكالة فرانس برس "هذه المرة الأولى، التي تعاد فيها بنجاح آلية المشي على جهاز جري أو عبر أداة مساعدة على المشي لدى رجل مصاب بشلل سفلي تام".

وفي تجارب سابقة، نجح متطوعون مصابون بالشلل النصفي في التحريك الطوعي للوركين أو الكاحلين أو أصابع القدم تحت تأثير التحفيز الكهربائي لكن من دون المشي.

وأفاد كيندال لي في مؤتمر صحافي أنّ الدراسة تظهر أن المريض تمكن من استعادة التحكم الإرادي بساقيه بعد زرع "قطب كهربائي" وتحت تحفيز كهربائي، مقراً بأن "الآلية الدقيقة التي جعلت هذا الأمر ممكناً لا تزال مجهولة.

ولفتت جاو إلى أن الدراسة تظهر، أن الجهاز العصبي المركزي قادر على التكيف بعد إصابة خطيرة، وأنّه بعد إجراء تدخلات كتحفيز المنطقة ما فوق الجافية، يمكن أن نستعيد بشكل ما التحكم بالوظائف الحركية.

غير أنها أشارت إلى ضرورة التوضيح، بأنه رغم النجاحات المحققة خلال الدراسة، لا يزال المريض يعيش حياته اليومية على كرسي متحرك.

فحالما يتوقف التحفيز الكهربائي، يعود الرجل إلى حالة الشلل، كما أنه لم يستعد القدرات الحسية في الجزء الأسفل من الجسم.

وتتناول الدراسة شخصاً واحداً ويتعين الاستمرار في البحوث في هذا المجال لتطوير المعارف بشأن الأشخاص الذين قد يستفيدون من هذه التدخلات التكنولوجية.

ويعزز هذا البحث مع خلاصات بحوث سابقة أخرى، أنه يُمكن إعادة وظائف كانت مفقودة بفضل التقنيات الحديثة.