نيكوتين السجائر.. قاتل للأدمغة ومسبب للزهايمر

الشارقة 24 – رويترز:

ذكرت دراسة جديدة في كوريا الجنوبية، أن خطر الإصابة بالخرف يزداد لدى المدخنين، ولكن الإقلاع عن هذه العادة يمكن أن يحد من هذا الخطر.

وأفاد معدو هذه الدراسة، في دورية طب الأعصاب السريري والتطبيقي، أن خطر الإصابة بالخرف قل بنسبة 14% للمقلعين عن التدخين منذ فترة طويلة، والذين لم يدخنوا على الإطلاق، أما المدخنين الذين استمروا في التدخين، فكانت نسبة إصابتهم بالخرف 19%.

وأكد كبير معدي الدراسة من كلية الطب بجامعة سول الوطنية، دايين تشوي، بأن التدخين معروف بنتائجه السلبية على الصحة، بما في ذلك الإصابة بالسرطان، وأمراض شرايين القلب، ولكن يقل التأكيد نسبياً بتأثير التدخين على الأدمغة.

وتشير الدراسة إلى عدة دراسات أجريت في الثمانينات والتسعينات، وجدت أن التدخين يحد من خطر الإصابة بالزهايمر، ولكن هذه الدراسات كانت تمولها عادة شركات التبغ.

وأضاف تشوي لرويترز هيلث، عبر البريد الإلكتروني، أن كان هناك اعتقاد خاطئ، بأن تأثير المنشط للنيكوتين، يعمل كواقٍ من الخرف، ولكن النقطة المثيرة للاهتمام، هي إمكانية وقف زيادة خطر الإصابة بالخرف المرتبط بالتدخين من خلال الإقلاع عنه.