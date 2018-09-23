باحث ياباني يقدم أول طريقة في العالم للتنظير الذاتي للقولون

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

تشهد أروقة معرض طوكيو للاختراعات الغريبة، ابتكارات علمية مختلفة، بينها خصوصاً أول طريقة في العالم للتنظير الذاتي للقولون من تصميم العالم الياباني أكيرا هوريوشي (57 عاماً) الحائز على جائزة "إيغ نوبل".

وقدّم هوريوشي تقنيته خلال المعرض والتي أعدها بنتيجة دراسة أجراها في 2006 بعنوان "تنظير القولون في وضعية الجلوس: دروس مستخلصة من التنظير الذاتي للقولون".

وأوضح هوريوشي، أن الدافع من الابتكار الجديد، ينبع من إدراكه بأهمية تنظير القولون ولازدياد عدد المصابين بسرطان القولون.

وتظهر أحدث البحوث، أن سرطان القولون هو أكثر الأمراض شيوعاً بين المصابين بالسرطان في اليابان والبالغ عددهم 870 ألفاً بحسب المركز الوطني للسرطان.

ومن بين الابتكارات الأخرى في المعرض، قطعة مصممة لـ "ترجمة" نباح الكلاب قادرة على تصنيف هذه الأصوات ضمن ست فئات هي الغضب والشعور بالخطر والسعادة والأسف والرغبة والتعبير الذاتي.

كذلك يُقدم في المعرض الذي يستمر حتى يوم غد الأحد، جهاز يوضع في المهبل لدى النساء الحوامل لعزف الموسيقى للأجنة، بعدما بيّنت دراسات أن هذه الطريقة أكثر فعالية من إسماع الجنين مقطوعات موسيقية على بطن المرأة الحامل.