جهدٌ أكبر يبذله المخ لمقاومة الجلوس على "الأريكة"

الشارقة 24- د ب أ:

إن من الحكمة أن نتحرك لكثرة سلبيات الجلوس على الصحة، ولكن رغبتنا تجذبنا إلى "الأريكة"، وكثيراً ما تفوز الأخيرة.

وقد تتبع باحثون من سويسرا، تحت إشراف "بوريس شيفال" من جامعة جنيف ومستشفاها الجامعي، بالتعاون مع زملاء لهم في بلجيكا وكندا، هذه الظاهرة، أي الاختيار بين ممارسة الرياضة أو الجلوس.

وحاولوا من خلال فحص الرسم الكهربائي للدماغ، لدى 29 متطوعاً، معرفة مناطق المخ التي تشارك في اختيار النشاط أو السكون.

ونشروا نتائج دراستهم، الأربعاء، بمجلة "نويرو سايكولوجي" المعنية بأبحاث علم النفس العصبي، إذ طُلب من المتطوعين للدراسة ممارسة "اختبار الدمية "، بينما كان الباحثون يراقبون أنشطة المخ لديهم، لغرض معرفة مدى سرعة الشخص عند تحريكه الدمية بالقرب من الصور موضوعة للاختبار.

تتكون الصور من رسوم بسيطة، كرجل يقود دراجة، وآخر لرجل يجلس، وثالث يقوم بالتسلق، وعلى المتطوعين تحريك دمى ناحية الصور التي تعكس النشاط أولاً، وفي مرحلة أخرى يتم تحريك الدمى نحو صور التي تعكس السكون.

ومن خلال ذلك تم قياس أوقات رد فعل المتطوعين، عند قيامهم بالنشاط، بنتيجة كان مفادها أن المتطوعين أكثر سرعة عندما حركوا الدمية نحو صور النشاط، وكانوا بطيئين باتجاه صور السكون.

وكان تفسير ذلك أنه لم تكن لدى المتطوعين أصلاً نية التحرك كثيراً في المواقف اليومية حيث أن القياسات برهنت على أنهم كانوا مستعدين حركياً بشكل أفضل لتجنب الصور الخاصة بالسكون، وتحريك الدمية للرسوم الرياضية.

كما تبين فحوص الرسم الكهربائي للدماغ أنه عند تنفيذ مهمة تجنب صور السكون، فإن منطقتين بالدماغ كانتا نشطتين بشكل ملحوظ، "القشرة الجبهية" و"القشرة الأمامية المركزية"، وهما منطقتان مسؤولتان أيضاً عن قمع الميول وتقييم الصراعات، فلم يكن على الأشخاص موضع التجربة أن يردوا بسرعة قدر الإمكان لتنفيذ المهمة التي كُلفوا بها، ولكن في مقابل ذلك كان عليهم قمع هواهم الشخصي، ومعالجة الصراع الموجود بداخلهم، إذ يحتاج الدماغ مزيداً من الموارد للقيام بذلك، حسبما أوضح شيفال.

ويعتزم شيفال الآن بحث الخلفيات وراء تفضيل الإنسان عدم الحركة، أي معرفة ما إذا كانت إمكانية اللجوء لخيار الكسل هو الذي ينشط منطقة المخ المسؤولة عن المكافآت.