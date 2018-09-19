3 عصابات تسيطر على معظم تجارة العاج في العالم

الشارقة 24 - د ب أ:

أظهرت دراسة أميركية، أن ثلاث عصابات في أفريقيا مسؤولة عن معظم التجارة غير المشروعة في العاج على مستوى العالم.

وحسب الباحثين العاملين تحت إشراف صمويل فاسر من جامعة واشنطن، في دراستهم التي نشرت نتائجها، اليوم الأربعاء، في مجلة "ساينس أدفانسيس"، فإن هذه العصابات تستورد العاج المأخوذ من الفيلة التي يتم صيدها بشكل خاص من مومباسا في كينيا وعنتيبي في أوغندا ولومي في توجو إلى جميع أنحاء العالم.

ويأمل الباحثون أن تساعد دراستهم في مكافحة صيد الفيلة.

حلل الباحثون خلال الدراسة الحمض النووي لفيلة في 38 شحنة تم مصادرتها في الفترة بين عام 2006 وعام 2015 في أماكن مختلفة من العالم.

وقال الباحثون إن نتيجة البحث أظهرت أن العاج المأخوذ من حيوان واحد كان ينقل آنذاك في أكثر من شحنة.

وبذلك تبين للباحثين أن الكثير من شحنات العاج الكبيرة غير المشروعة أصلاً تم شحنها من 3 موانئ كبيرة من قبل 3 مجموعات إجرامية في الفترة بين 2011 و2014.

وذكر فاسر: "أن عمل فريق الباحثين أداة تحقيق تهدف لمساعدة السلطات المعنية على تتبع هذه الشبكات".

وأكد فاسر أن فريقه جمع بهذه الطريقة أدلة ضد العصابات المتاجرة في العاج والمسؤولة عن الجزء الأكبر من تجارة العاج غير المشروعة على مستوى العالم واستخدام هذه الأدلة جنائياً ضد هذه العصابات.

وأوضح الباحثون أن تتبع هذه العصابات سيكون وسيلة فعالة ضد صيد الفيلة، لأن الصيادين يحصلون على أجورهم على الأرجح بشكل مباشر أو غير مباشر من هذه العصابات، وأن وقف تصدير العديد من شحنات العاج في أفريقيا أسهل من تتبع شحنات بعينها على مستوى العالم.

يشار إلى أن هناك حظراً دولياً منذ عام 1989 على التداول التجاري للعاج، ورغم هذا الحظر فإن عدد الفيلة في تراجع عاماً بعد عام.

وأشار الباحثون في دراستهم إلى أن تجارة العاج أصبحت اليوم صناعة بمليارات الدولار، وتتسبب في مقتل نحو 44 ألف فيل سنوياً.

وفقاً للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة فإن عدد الفيلة في أفريقيا تراجع في الفترة بين عامي 2006 و2015 بواقع 111 ألف فيل.

ويحمل الاتحاد عمليات الصيد غير المشروعة للفيلة المسؤولية الرئيسية عن هذا التراجع.

وفقاً لبعض التقديرات فإن عدد الفيلة في أفريقيا يبلغ حالياً نحو 415 ألف فيل أغلبها في مناطق جنوب أفريقيا في حين يعيش في آسيا نحو 50 ألف فيل.