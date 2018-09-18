عبيد صالح يناقش دور وسائل التواصل الاجتماعي في مكافحة التطرف

الشارقة 24 – عبد الحميد أبو نصر:

أكد العقيد الدكتور عبيد صالح المختن خبير تقنية المعلومات والجريمة الإلكترونية، في حوار مطول مع "الشارقة 24"، أن ما نشهده من تطورات تكنولوجية متلاحقة في كافة الوسائل الاتصالية يُعد نمطاً آخر من الاتصال له قدر كبير من التفاعلية في العملية الاتصالية، من خلال المعطيات، والتفاعل مع مخرجاتها بالمقارنة مع الوسائل الإعلامية التقليدية الأخرى، والتحول التدريجي من عالم الاتصال أحادي الاتجاه إلى عالم الاتصال التفاعلي متعدد الأوساط، مؤكداً ظهور انعكاسات الإنترنت على كافة وسائل الإعلام والاتصال.





وهناك العديد من الدراسات التي اهتمت بدراسة المقومات الإنسانية لعمليات الاتصال، التي تتم باستخدام هذه الوسائل الجديدة، من خلال تحليل العوامل النفسية والاجتماعية، والعوامل المتعلقة بالسياق المجتمعي أيضاً، الذي تتم فيه هذه العمليات الاتصالية، وكذلك دراسة انتشار وتبني وسائل الاتصال التكنولوجية التفاعلية الجديدة، والتطور في أنماط استخدامها على النطاق الفردي والمجتمعي.

التأثير على الملايين

وأضاف العقيد الدكتور عبيد صالح، أصبح التأثير ممكناً اليوم من خلال وسيلة، أو أكثر من وسائل التواصل الاجتماعي على تفكير وسلوك مئات الملايين من البشر، وتوجيه قناعاتهم، أو سلوكهم نحو الاتجاه المطلوب، ولذلك نستطيع القول، بأن تقنيات البث الجديدة، أحكمت قبضتها على الجماهير، لدرجة أصبحت معها هذه الجماهير وأدوات البث معاً مصدر تلاحم للرأي، وهو أمر لم تستطع وسائل الإعلام التقليدية تحقيقه أبداً.

سلبيات وإيجابيات

وأشار إلى أن المختصين يعدون الكثير من الإيجابيات، التي أفرزتها وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، وكذلك الكثير من السلبيات، منها انهيار فكرة الجماعة المرجعيّة بمعناها التقليدي، فالمجتمع الافتراضي، لا يتحدّد بالجغرافيا بل بالاهتمامات المشتركة، التي تجمع أشخاصاً معاً، لا يعرف كلٌ منهم الآخر بالضرورة قبل الالتقاء إلكترونياً.





ولم تعد تلعب حدود الجغرافيا دوراً في تشكيل المجتمعات الافتراضيّة، فهي مجتمعات لا تنام، يستطيع المرء أن يجد من يتواصل معه على مدار الساعة، وقد يُنشر الفكر المتطرف المخالف للقيم والقانون، فهذه الشبكات منبر مفتوح لكافّة الناس بدون رقيب أو ضوابط، وليس هناك أي معايير للنشر، ويمكن استهداف أي شريحة من الناس في عقائدهم وقناعاتهم وانتماءاتهم الوطنية، مع إتاحة المواد الإباحية والصور الفاضحة.





فلا يخفى العدد الهائل لهذه الشبكات، التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع على اختلاف العمر والجنس والحاجة، وما يجر ذلك من انحلال أخلاقي وتشويه للفطرة الإنسانية وخدش لحياء المرأة وغيرة الرجل، والذي يترك آثاره في الأسرة والشباب والشابّات، وتسبّب بمشاكل عائلية وزوجية قد تؤدّي إلى الطلاق، وتدمير الأسرة، أو العزوف عن الزواج أو الدخول في المعاصي الفردية والعامّة.

التشهير ونشر الشائعات

شبكات التواصل الاجتماعي هي ساحة مفتوحة غير خاضعة للتدقيق، أو التحقيق في القصص المنشورة على هذه المواقع، والتي يطّلع عليها ملايين البشر، ويمكن اختلاق الأكاذيب وبثّ الافتراءات على غاربها للحطّ من أيّ شخصية أو تناول أي جهة بعينها، ومضايقة الناس في بيوتهم، وانتهاك الحقوق الخاصة والعامّة، فعلى شبكة الإنترنت لم تعد هناك حرية خاصة، ولا حرمة لإنسان.





كيف يمكن للمرء أن يُحافظ على حقوقه الخاصّة والعامّة وسط هذا الكم الهائل من البرامج الممنوعة؟ والتي وضعت لتسهيل انتهاك الخصوصية، والدخول غير المشروع على الحسابات، والأجهزة الخاصة، فالبيانات المالية والصحية والاجتماعية هي المستهدفة من قبل قراصنة الإنترنت، ففور الوصول إليها وامتلاكها تجد المشترين لها طمعاً لتحقيق مآرب من الابتزاز، والسرقة بالحيلة، إذ إنه على صفحات الإنترنت لا حياة خاصّة لأحد، ولا حقوق مصونة لأحد، وهذه المسألة تكفي لكي يبقى المرء في حالة من القلق والاضطراب، ممّا يؤثّر في سلوكه، وأخلاقه ودوره في الحياة.

انفصام الشخصية

وسائل التواصل الاجتماعي تتيح للمرء أن ينتحل الشخصية التي يريد، واصفاً نفسه بأجمل الصفات بناءً على شخصية وهمية مفترضة، وقد أكّدت الدراسات أنّ هذا الإنسان قد يُصاب بالإحباط عندما يرى النجاح الكبير على شبكات الإنترنت، ثم يُصدم بالواقع المرير الذي يُعطيه حجمه الطبيعي، بل قد يؤدّي به ذلك إلى الانهيار، بل أكثر من ذلك فإنّ انتحال الشخصية أدّى بالبعض إلى الانتحار.

الإدمان والعزلة الاجتماعية

الإدمان والعزلة هي حالة نفسية مرتبطة بارتباط الشخص بشيء ما، وهي ظاهرة مصاحبة للمخدرات، وعزا بعض النفسين تفسير ارتباط الأشخاص بالأجهزة الإلكترونية، والرغبة بتصفح الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، بأنّه إدمان الأنترنت، ويمكن وصف بعض الممارسات مثل فور الاستيقاظ من النوم، يتجه لتصفح صندوق بريده الإلكتروني ظناً منه أنه سيجد رسالة ما مهمة تنتظره.





فالمدمن للإنترنت لديه دائماً إحساس، أن رسالةً مهمةً ستصله، فيتصفح بريده الإلكتروني، أو الشبكات الاجتماعية، التي هو عضو فيها عدة مرات خلال الساعة، بحثاً عن هذه الرسالة المهمة المزعومة، ويؤدي هذا الانشغال المتكرر على أداء الشخص لمهامه الاجتماعية وعمله، مما يؤثر على ضعف الإنتاجية الفردية وعلى المؤسسات، كما يؤدي بالنهاية بالانسحاب التدريجي من الواقع، ويصنع عالماً من العلاقات الافتراضية من الأصدقاء والمجتمعات التي ينتمي إليها.

انعدام الخصوصية وضعف الأمان

بالرغم مما تقدمه وسائل التواصل الاجتماعي من مميزات، وتعهدات بالمحافظة على الخصوصية، إلا أن ما يفرضه الواقع قد يكون عكس ذلك، والعالم التقني الموازي اليوم في تحد مستمر بتطوير برامج تستطيع كسر أنظمة الحماية في التطبيقات، والوصول للمعلومات غير المتاحة، ناهيك عن تهديد الملكية الفكرية.

الأقنعة المزيفة

لم تبق مجتمعات وسائل التواصل الاجتماعي الافتراضية كما بدأت للهواة فقط، يعبرون عن ذاتهم، ويقضون وقت فراغهم، وإنما أصبحت ساحات للمعارك، بل تعدت للتأثير، وإقناع الآخرين وتضليل وخداع المستخدمين الأقل حذراً بأشكال كثيرة كالنصب والاحتيال، وبالطبع تجهيز ما يلزم من استحضار الهويات والشخصيات المزيفة لإتمام الدور، واستخدام شتى العلوم في التأثير على الآخرين، وإتمام العملية بكل دقة.

الأمن المجتمعي

أبرزت هذه التطورات الحديثة الكثير من التغيرات وعدم الثبات فأصبحت حاجة ملحة إلى التمسك بالأمن المجتمعي، فهو يشمل كل النواحي الحياتية، التي تهم الإنسان المعاصر، فالأمن الاجتماعي يشمل الاكتفاء المعيشي والاقتصادي والاستقرار الحياتي للمواطن، بحيث يشعر بأن له ركائز ثابتة في مجتمعه، تحفظ له وجوده وكيانه وتعلقه بأرضه ووطنه، فالاستقرار في حياة الفرد عامل ضروري لحفظ توازنه العاطفي والنفساني، وبالتالي لتعلقه بجذوره العائلية والثقافية والعقائدية.





وتبرز أهمية الأمن المجتمعي من كونه أصبح من أكثر الأمور اهتماماً من قبل الشعوب في ظل حمى التغيرات المتسارعة، وهو ما جعل تلك المجتمعات أكثر انفتاحاً، وجرأة على المطالبة بكل ما يحقق لها استقرارها، وأمنها وسعادتها، من القائمين على الأمر فيها، وهو حقها المفروض لها، إذ هو ضرورة حتمية لنمو المجتمعات واستمرارها، وهو ما أثبته التاريخ وعلم النفس الاجتماعي، بأنّ الأمن كان هاجس الإنسان منذ بداية وجوده على هذه الأرض، حيث سعى إلى تحقيق الأمن، وبهذا يتحقق الأمن المجتمعي بشكل عام، المترابط المتماسك غير القابل للتجزئة.

الظلم

يقع مفهوم الأمن الاجتماعي ضمن مفهوم الأمن الوطني "القومي"، إلا إنّه يرتبط بالعوامل الداخلية المؤثرة، وهو بهذه الحدود يعنى حماية المجتمع من الجرائم الواقعة والمتوقعة، وأن القصد من الأمن الاجتماعي هو تحقيق الاستقرار، كما أنه احترام حقوق الآخرين، وصون الحرمات، كحرمة النفس والمال والأعراض، بما يساهم في خلق التوافق، وبخاصة إذا انعدم الظلم، وساد ميزان العدل.





ومن هنا يأتي الربط بين الأمن والإيمان، فمن مقومات الأمن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لحفظ النظام العام والعمل بأوامر الإسلام، وعليه فإن الظلم من أبرز عوامل تهديد الأمن الاجتماعي ونقض دعائمه.

الانحراف والتطرف

وهو الابتعاد عن المسار المحدد، وانتهاك القواعد والمعايير، ومجانبة الفطرة السليمة، واتباع الطريق الخطأ المنهي عنه حكماً وشرعاً، ويأخذ الانحراف أشكالاً عديدة منها ما يتعلق بجرائم الاعتداء على النفس، ومنها جرائم الاعتداء على الممتلكات، ومنها ما يتصل بالجرائم المنافية للأخلاق، كما أن بعض أشكال الانحراف، تستهدف النظام الاجتماعي كالحرابة والاحتكار.

الغلو

ويعني التجاوز المجانب لحد الاعتدال، ولعل أخطر أشكال الغلو هو الغلو الاعتقاد، الذي يعتمد المنهج التكفيري لمن سواه، مما يبيح له ارتكاب الجرائم بحقه ومنابذته ومعاداته.

كما أن الغلو في التفكير والزعم باحتكار الحقيقة، يولد الضغائن والأحقاد، ويوقع القطيعة بين أبناء المجتمع الواحد، مما يدفع إلى تقويض الأمن الاجتماعي وزعزعة أركانه.

المخدرات

وهي من أخطر الآفات التي تهدد المجتمع، وتعبث بكيانه واستقراره، لما تتركه من آثار سلبية على صحة الأبدان والعقول، وتبديد للطاقات والثروات، وما تورثه من خمول واستهتار، تفسد معه العلائق الاجتماعية، وتشكل بوابةً لارتكاب جرائم أخرى كالسرقة، والاغتصاب، وأحياناً القتل.

الفقر

يعتبر الفقر من أبرز المشكلات الاجتماعية، والاقتصادية، حيث يؤدي الحرمان والعوز إلى بروز حالات الجنوح، التي تدفع أصحابها إلى السرقة، والانتقام، وتشكل بيئات الفقر مناخاً مناسباً للانحراف الاجتماعي الذي يهدد قيم المجتمع، ويبث الخوف والقلق، وبخاصة لدى الأطفال الذين يحرمون من مقومات الحياة، من المأوى، والرعاية، والتعليم، حيث تظهر حالات التشرد، والعدوان، مما يشكل إخلالاً في توازن البنية الاجتماعية، ودافعاً إلى العنف والتدمير.

إهمال الأسرة وفساد الأخلاق

بما أن الأسرة هي الخليّة الأولى، التي يقع على عاتقها تربية النشء، والسهر على إعداده نفسياً، ومادياً، ليواجه المجتمع والحياة، فيجب إعطاؤها القدر الكافي من الاهتمام كونها المدرسة الأولى، والمعلّم الأوّل والمسئولة على بوادر التربية الصحيحة والفعلية، وهذا من أجل حماية الأجيال، وصونها من فساد الأخلاق والتسيّب، واللامبالاة.

الفساد

تنعكس آثار الفساد المالي، والاقتصادي، والسياسي، والاجتماعي على البنية الاقتصادية - الاجتماعية للبلد، فيتأثر مجهود التنمية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتوزيع العادل للدخل الوطني، وتتجه الاستثمارات للقطاعات الهامشية، وتتوسّع الفجوة بين الفقراء والأغنياء ويبرز التفاوت الطبقي، وتصبح ثروة البلاد في يد عدد قليل من المستنفذين المستفيدين من هذا الواقع المَرضي.





كما ينتج عن الفساد تكاليف مادية، واجتماعية بعد أن تصبح هذه الجريمة نشاطاً مربحاً، تتيح لفاعليها توسيع نشاطهم داخل دواليب الدولة، كما تكون سبباً في فقر وبطالة فئة واسعة من المواطنين، خاصة الشباب في ظل غياب فرص العمل والتمايز الاجتماعي، مما يؤدي إلى عزوفهم عن العمل الذي لا يوفر الدخل المالي الكبير، ويتجه اهتمامهم لتحيّن فرص ممارسة الأنشطة الطفيلية، والهامشية وربما غير المشروعة كأعمال الغش، والأنشطة التجارية المحظورة.

توصيات

1. الاكتفاء بأحد وسائل التواصل الاجتماعي دون غيرها، لأن أغلب الأنظمة الآن متشابهة، وما يتم نشره في إحداها سرعان ما ينقل لتطبيق أخر خلال ثواني "فلن يفوتك شيء" مع تخصيص ساعات محددة للتصفح، ومن ثم الانصراف إلى مهام الحياة الأخرى.

2. الالتزام بعدم نقل المحتوى، إلا بعد التأكد من مصدر المعلومة، فأغلب ما ينقل يكون مكذوباً، أو مغلوطاً، فلا تضع نفسك في موضع تهدد فيه مصداقيتك، ومساءلة القانون.

3. لا تنقل كل ما يصل إليك، فليس هناك من يحاسبك إذا لم تنقل، ولكن قد تُحاسب إذا قمت بنقل ما يسئ إلى البعض.

4. لا تتبني موقفاً من رسالة، أو محتوى تصويري، فإذا أردت الفهم الدقيق لموضوع معين، فأمعن في البحث بمحركات البحث المختلفة، ومن ثم يمكن اتخاذ موقف خاص بك.

5. استثمار التطبيقات المجانية المصاحبة مع الجهاز، أو المتوفرة بالمتجر، فهي تطبيقات ممتازة، ولها فوائد عظيمة في كل المجالات ولجميع الأعمار.

6. تفعيل دور الرصد الأمني، والدوريات الإلكترونية في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، لاستباق التجاوزات، وصد أي ظاهرة قبل بلوغها مناطق الاختصاص.

7. تفعيل أدوار الشرطة المجتمعية الإلكترونية، وزيادة التوعية الإلكترونية للأفعال المخالفة للقوانين السارية، وكذلك العرف والأخلاق.

8. شمولية الخدمات الإلكترونية، والحضور المنظم على منصات التواصل الاجتماعي.

9. فتح القنوات المختلفة بوسائل التواصل الاجتماعي، في تلقي البلاغات أو الشكاوى والمقترحات، وقاعات الحوار الإيجابي لتلبية تطلعات الجمهور.

10. زيادة الوعي المجتمعي الخاص بمساوئ، واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي في ارتكاب الجرائم الإلكترونية.

11. التوجيه الإيجابي المستمر نحو استثمار منصات التواصل الاجتماعي لكل فئات المجتمع.

12. زيادة الوعي المجتمعي الخاص بمساوئ واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي في ارتكاب الجرائم الإلكترونية.

13. التوجيه الإيجابي المستمر نحو استثمار منصات التواصل الاجتماعي لكل فئات المجتمع.

14. إبراز أصحاب الحسابات المفيدة في وسائل التواصل الاجتماعي وتكريمهم.

15. ابتكار وسائل لربط الشباب كالألعاب، التي تحمل الطابع الخاص بالدولة.