انحسار الثلوج يهدد "سياحة التزلج" في سويسرا

الشارقة 24 – رويترز:

أظهرت دراسة جامعية أن مستويات الثلوج في سويسرا آخذة في الانحسار، مع توسع بوتيرة مطردة في رقعة المناطق التي تحوي كميات قليلة من الثلوج أو لا تحوي ثلوجا في الأساس، في ذلك البلد الذي يشتهر بصناعة الساعات والشوكولاته وبجباله شاهقة الارتفاع.

الدراسة أجراها باحثون من معهد العلوم البيئية بجامعة جنيف، واعتمدت في نتيجتها على صور التقطتها الأقمار الصناعية لسويسرا على مدار 22 عاماً ما بين 1995 وحتى 2017.

قال جريجوري جولياني كبير الباحثين في الدراسة إنها أظهرت تطوراً في الغطاء الثلجي بسويسرا وإن الثلج يختفي بصورة تدريجية.

ويرى جولياني أن ذلك يأتي نتيجة مباشرة لظاهرة الاحتباس الحراري والتغير المناخي، إلا أن فريقه يعمل حالياً مع خبراء في مجال المناخ لتأكيد ذلك بدقة.

وبفضل أداة جديدة، تمكن الباحثون في مركز "سويس داتا كيوب" السويسري، الذي أطلقته الحكومة السويسرية لمراقبة البيانات البيئية، من دراسة 6500 صورة لهذه المنطقة تغطي نحو 34 عاماً، والتقطتها أقمار صناعية أميركية وأوروبية.

وأضاف جولياني أن هذا الأمر سينطوي على تأثير كبير على سياحة التزلج التي تجتذب الكثيرين خلال فصل الشتاء.

وتأتي هذه الدراسة كجزء تكميلي لدراسات أخرى على المناخ، وينتظر لها أن تجرى بشكل أكثر دقة معتمدة على الملاحظة السنوية لبيانات ترصدها الأقمار الصناعية، للوقوف على ما إذا كان الانحسار في رقعة الثلج يحدث بشكل مرحلي أو أنه شهد تسارعاً عند وقت معين.