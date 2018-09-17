دراسة تؤكد أن "نزاع اللجوء" لم يسمم "مناخ الاندماج" بألمانيا

الشارقة 24 - د ب أ:

كشفت دراسة حديثة، أن النزاع حول سياسة اللجوء لم يسمم "مناخ الاندماج" بألمانيا، حيث لا يزال أغلب المواطنين الألمان يقيّمون التعايش بين السكان المحليين بألمانيا، والمهاجرين على نحو إيجابي .

وأكد مجلس خبراء المؤسسات الألمانية المعنية بالاندماج والهجرة والذي عرض "مؤشر الاندماج لعام 2018" الإثنين، بالعاصمة الألمانية برلين، أنه صحيح أن الأجواء لم تعد جيدة تماماً مثلما كانت قبل بداية ما يسمى بأزمة اللاجئين في عام 2015، إلا أنها ساءت على نحو أقل كثيراً مما يتوقعه النقاش العام.

وتظهر الدراسة أن هناك شعوراً بالتجانس في التعايش سوياً لاسيما في الأماكن التي يوجد بها اتصالات مباشرة بين السكان المحليين والمهاجرين.

وبحسب الدراسة، صرحت 29 بالمئة من السيدات المسلمات في ألمانيا، بأنهن يرتدين الحجاب في الأماكن العامة، علماً بأن السؤال شمل 800 سيدة مسلمة تقريباً.