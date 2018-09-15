ناسا تطلق قمراً صناعياً لقياس تغيرات مستوى سطح البحر عالمياً

الشارقة 24 – رويترز:

أعلنت إدارة الطيران والفضاء الأميركية "ناسا"، عن خطط ودراسات لإطلاق قمر صناعي يعرف باسم "آيس سات-2"، والذي سيستخدم أشعة ليزر دقيقة للغاية، لجمع بيانات قياس لرصد تقلص الجليد في المناطق القطبية.

والليزر المعروف باسم أطلس، ينقسم إلى ست حزم ضوئية، ويطلق عشرة آلاف نبضة في الثانية، لجمع قياسات دقيقة للغاية كي يحللها العلماء.

وستستغرق دورة القمر الصناعي 91 يوماً قبل تكرارها مما يسمح له بقياس المواقع نفسها أربع مرات في السنة، حتى يتمكن العلماء من معرفة التغيرات بها عبر الفصول.

ويركز أطلس على أمرين هما التغيرات على الغطاء الجليدي للكرة الأرضية، وتغير سُمك الجليد، وستوفر قياساته لارتفاع أسطح المحيطات واليابسة، صورة ثلاثية الأبعاد لسطح الأرض.

وتتوقع ناسا أن يسلط المشروع الضوء على تكون الغطاء الجليدي في القطبين الشمالي والجنوبي، وتقلصه كل عام، مما يحسن فهمنا لارتفاع مستوى سطح البحر، وتأثيره على المجتمعات في جميع أنحاء العالم.