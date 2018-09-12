نسبة كبيرة من السكان يعانون نقصاً بالفيتامينات

الشارقة 24 – وام:





كشفت دراسة علمية أجراها فريق بحثي من كلية الأغذية والزراعة في جامعة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة خبراء التغذية في منطقة الشرق الأوسط، وبدعم من شركة "فايزر" العالمية للصناعات الدوائية، أن نسبة كبيرة من سكان منطقة الشرق الأوسط يعانون من نقص حاد وقصور في بعض الفيتامينات والمعادن على الرغم من توفر أشعة الشمس على مدار العام.

وذكرت الدراسة - التي تم نشرها بمجلة الدراسات و الأبحاث العالمية" – Nutrients نيوترينتس" - أن سكان هذه المنطقة يعانون من نقص فيتامين "د" والذي له دور مهم في نمو وتطور العظام وعدم توافره بكمية كافية يؤدي إلى الإصابة بعدد من الأمراض مثل هشاشة العظام عند البالغين والإصابة "بالكساح" عند الأطفال.

وأوضحت الباحثة الدكتورة عائشة سالم الظاهري وكيل كلية الأغذية والزراعة بالجامعة أن منطقة الشرق الأوسط تعرضت لتغيرات وتحديات عميقة في الحالة البيئية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية المرتبطة بالنظام الغذائي والتغذية والصحة ما نتجت عنها أمراض مثل زيادة الوزن والسمنة ومرض السكري وغيرها، مشيرة إلى تغير نمط حياة مواطني دولة الإمارات خلال السنوات الأربعين الماضية بسبب التحسن السريع في الوضع الاجتماعي والاقتصادي لسكان الدولة .

وأوصت الدراسة بتنظيم حملات وطنية في دول منطقة الشرق الأوسط للتصدي لنقص المغذيات من خلال تعزيز الحوار الفاعل بين الأطباء والمرضى من جهة وجميع فئات المجتمع المختلفة من جهة أخرى، وتشجيع المجتمع على اتباع أنماط غذائية صحية والاكتفاء بالمغذيات الدقيقة من خلال الأطعمة المدعمة والمكملات الغذائية بما يكون له أثر إيجابي في تحسين حالات نقص المغذيات لدى أفراد المجتمع.