الشارقة 24 – أونا:

أكدت دراسة جديدة، أجراها باحثون من جامعة راش في شيكاغو الأميركية، أن ارتفاع ضغط الدم يهدد بالإصابة بشيخوخة الدماغ.

وأضافت الدراسة، التي نشرتها صحيفة إكسبريس على موقعها الإلكتروني، أن النتائج أظهرت أن ارتفاع ضغط الدم في وقت لاحق من الحياة، قد يسهم في انسداد الأوعية الدموية والتشابك المرتبط بمرض الزهايمر.

وتتبع الباحثون ما يقرب من 1300 شخص، بمتوسط عمر يناهز 89 عاماً، وكان ثلثا المشاركين، ومعظمهم من النساء، لديهم تاريخ من ارتفاع ضغط الدم، فيما كان 87% منهم يتناولون أدوية ضغط الدم.

وباستخدام نتائج التشريح، بعد وفاة المشاركين، وجد الباحثون أن 48% لديهم آفة أو أكثر من آفات احتشاء الدماغ، وكان خطر الآفات أعلى في أولئك الذين لديهم ارتفاع متوسط في ضغط الدم الانقباضي على مر السنين.

ورصدوا أنه بالنسبة لشخص لديه متوسط ضغط الدم انقباضي بالغ 147 ملم/ زئبق مقارنة بـ 134 ملم/ زئبق، زادت احتمالات إصابات الدماغ لديهم بنسبة 46%، كما وجدوا أن الانخفاض السريع في ضغط الدم لدى كبار السن يزيد من مخاطر السكتة الدماغية.

وقالت الدكتورة زوي أرفانيتاكيس من جامعة راش: لقد عرفنا منذ عقود عديدة أن ارتفاع ضغط الدم يرتبط بالسكتات الدماغية، لكننا نعرف أقل بكثير فيما يتعلق بالأمراض القلبية الوعائية، وأردت تحري مسألة ضغط الدم في وقت لاحق من الحياة.

وأضافت أعتقد أن هذه المعلومات ذات قيمة كبيرة للباحثين، الذين يدرسون التغيرات الدماغية في الشيخوخة، ويشيرون بالتأكيد إلى الحاجة إلى إجراء المزيد من الأبحاث.