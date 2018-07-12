طعام الرضيع الصلب قبل 6 أشهر يوفر له نوماً هادئاً

الشارقة 24 – ف.ب.أ:



يعطي الكثير من الأهل لأطفالهم طعاماً غير سائل قبل سن 6 أشهر الموصى به، أملاً في جعلهم ينامون بشكل أفضل... هذه الممارسة أيدتها خلاصة دراسة بريطانية حديثة، رغم تأكيد الباحثين، بأنّها لا تحل مشكلات النوم بالكامل.



وأجريت التجربة على 1303 أطفال في سن 3 أشهر في إنكلترا، وويلز، تم اختيارهم في الفترة بين 2009 و2012، وتمت متابعتهم حتى عيدهم الثالث.

وجرى تشجيع أهالي نصف هؤلاء الأطفال على تقديم أغذية غير سائلة لهم، مثل السمك، والقمح قبل 6 أشهر، فيما النصف الآخر من الأطفال اقتاتوا فقط على الحليب حتى سن 6 أشهر.



وقليلة هي الدراسات، التي تناولت هذا العدد الكبير من الأطفال مع آلية عمل بهذه الدقة، في ظل توزيع المشتركين عشوائياً بين المجموعتين.

وقد نُشرت نتائج هذه الدراسة، التي كانت تتمحور بدايةً حول حالات الحساسية، في مجلة "جاما بيدياتريكس" الأميركية.



وفي النتيجة كان الأطفال، الذين بدأوا تناول الطعام الصلب قبل سن 6 أشهر ينامون لوقت أطول، ويستيقظون مرات أقل خلال الليل.



وأثر ذلك كان محدوداً لكنه ملحوظ.



ومع أنّ ذلك، لم يتح للأطفال بالنوم كامل الليل، غير أنّ الفارق بين المجموعتين يعتبر كبيراً، إذ أنّ متوسط هذه الحالات تراجع من 2,01 مرة في الليلة الواحدة إلى 1,74.

وهذا الأمر يعني أنّ نصف الأطفال، الذين يتناولون الأطعمة غير السائلة استيقظوا أقل من 1,74 مرة خلال الليل.



وسُجل فارق كبير أيضاً في مدة النوم مع مستوى أعلى يفوق 16 دقيقة في سن 6 أشهر.



وأقر معدو الدراسة بإمكانية، أن تكون الأمهات اللواتي شاركن في الدراسة، قد أجبن بطريقة إيجابية أكثر على الاستمارات، عندما كان عليهن تقديم أطعمة غير سائلة لأطفالهن من خلال استباق أثر إيجابي.

لكن بحسب هؤلاء، لا يرجحون أن يمتد هذا الأثر لما بعد سن 6 أشهر.



وفي المحصلة، أشار الباحثون في هذه الدراسة، إلى أنّ التوصيات الجديدة للأهل بإطعام أطفالهم في سن أبكر لأطعمة تسبب حساسيات مثل الفول السوداني، قد يكون لها أثر إيجابي أيضاً لناحية النوم للأطفال، ولأهاليهم على السواء.