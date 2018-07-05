تقنية إلكترونية لاسلكية تطارد الدبور الآسيوي في أوروبا

الشارقة 24 – د. ب. أ:

اكتشف باحثون في بريطانيا أعشاشا للدبابير الآسيوية باستخدام سمات لاسلكية.

وتلاحق هذه الدبابير نحل العسل وغيره من الحشرات الملقحة للنباتات، مما جعل الخبراء يحاولون وقف انتشار هذه الدبابير في أوروبا.

من أجل ذلك، قام باحثو جامعة إكزتر الإنجليزية بتثبيت علامات إلكترونية لاسلكية في هذه الدبابير مستخدمين خيط الحياكة.

ثم تابع الباحثون هذه الحشرات باستخدام جهاز لتحديد المواقع مما دلهم على أعشاش هذه الدبابير.

ونشر الباحثون تفاصيل هذه الطريقة الخميس في مجلة "كوميونيكشنز بايولوجي" المتخصصة.

وأكدت جوليت أوسبورن المشاركة في الدراسة أن "اكتشاف هذه الأعشاش في وقت مبكر من الموسم أمر حاسم في منع انتشارها، حيث إن مئات الملكات الجديدة من هذه الدبابير تنتج خلال العام وتنتشر من كل عش وتمتلك قدرة على تأسيس عش جديد ونسل جديد".

وأوضحت الباحثة أن هذه الملكات تبني أعشاشها فيما بعد في قمم الأشجار مما يجعل العثور عليها صعباً.

وتختلف الدبابير الآسيوية بشكل واضح عن مثيلاتها الأوروبية حيث تتميز الآسيوية بالوجه البرتقالي، والجسم الأسود بشكل تام تقريبا في حين أن وجه الدبابير الأوروبية والرأس الخلفية لها أصفر اللون.

عثر في ألمانيا على الدبابير الآسيوية لأول مرة عام 2014 بالقرب من مدينة كارلسروه.

ومنذ ذلك الحين لم تكتشف أعشاش كبيرة لهذه الدبابير إلاّ نادراً وذلك وفقاً لبيانات اتحاد نابو الألماني لحماية الطبيعة.

وأكد الاتحاد عدم وجود دلائل على أن هذه الدبابير تمثل خطراً على الدبابير، أو النحل المحلي بالإضافة، إلى أنها ليست أكثر خطورة على الإنسان من الدبابير الأوروبية.