أجنة الأنابيب تبقي وحيد القرن الأبيض قيد الحياة

الشارقة 24 – رويترز:

تمكن باحثون من تخليق أجنة هجينة في المعمل من نطف حيوانات وحيد القرن الأبيض، التي توشك على الانقراض، على أمل أن يساعد هم في إنقاذ هذا النوع.

وحيوانات وحيد القرن الأبيض الشمالي، هي أكثر الثدييات عرضة لخطر الانقراض على وجه الأرض، حيث لم يتبق منها على قيد الحياة إلاّ أم وابنتها، تعيشان في محمية بيجيتا في كينيا.

ونجح الباحثون في جمع قرابة 300 ملليلتر من المني من آخر 4 ذكور من وحيد القرن قبل نفوقهم، إذ يؤكد الباحثون بأنها كمية كبيرة، لكن جودتها منخفضة للغاية.

وبعد استخدام عملية تخصيب في المعمل لبويضات مأخوذة من أقرب أقارب (وحيد القرن الأبيض الجنوبي)، يأمل الباحثون في استخدام نفس التقنية لتخليق جنين وحيد قرن أبيض خالص بالاستعانة ببويضات الأنثيين، ويمكن بعد ذلك زرع الجنين في أم بديلة.

وذكر توماس هيلديبراند، من معهد لايبنيتس لأبحاث الحيوانات والحياة البرية في ألمانيا، الرئيس المشارك للبحث، "نأمل في غضون 3 سنوات أن نشهد ولادة أول مولود وحيد قرن (أبيض شمالي)".

ونشرت النتائج في دورية نيتشر كوميونيكيشنز الأربعاء.

وتطورت الأجنة الهجينة بما يكفي لزراعتها، وجرى تجميدها حالياً مع بحث العلماء عن أمهات بديلة محتملة من وحيد القرن الأبيض الجنوبي.

وأشار سيزار جالي، المسؤول بشركة أفانتيا الإيطالية للإنتاج الحيواني، والذي ساعد هيلديبراند، بأنّ بعض أنصار الحفاظ على البيئة، عارضوا منذ البداية وبقوة "التدخل في الطبيعة" باستخدام أساليب معملية لإنقاذ وحيد القرن الأبيض الشمالي.

ودافع هيلديبراند، بأن استخدام التكنولوجيا الحيوية لا يخالف الطبيعة، وإنّما من شأنه تصحيح تغير في النظام البيئي نتج عن صيد الإنسان لحيوانات وحيد القرن.