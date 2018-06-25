الحمية الغذائية والتمرينات الرياضية تنشطان خصوبة البدينات

الشارقة 24 – رويترز:

أظهرت مراجعة بحثية جديدة، أن خسارة الوزن عبر الحمية الغذائية، والتمرينات الرياضية، قد تزيد من فرص الحمل لدى من يعانين من البدانة، التي تخفض الخصوبة بشكل ملحوظ.

وأفاد باحثو الدراسة، التي نشرت في دورية الجمعية الطبية الكندية، أنّ الأنظمة التي تعتمد على تغيير أسلوب الحياة لخسارة الوزن الزائد، بدلاً من الخضوع لجراحة، أو تناول الأدوية، هي المفضلة، ويمكن أن تزيد من فرص الحمل بشكل طبيعي.

وذكر قائد فريق الدراسة، الدكتور جان باتريك بايلارجون، من جامعة شيربروك في كندا "من المهم أن تكون النساء على وعي، بأن السمنة تعرض صحتهن الإنجابية للخطر، وعليهن التفكير في تحسين أسلوب حياتهن".

وأشار الباحثون في الدراسة، إلى أن العقم، والذي يعرف بأنّه عدم القدرة على الحمل بعد 12 شهراً من المحاولة، يؤثر على 15% من الأزواج في كندا.

كما تبلغ نسبة المصابات بالعقم في الولايات المتحدة 12% وفقاً لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

وبالنظر إلى أن 25% من الكنديات في سن الخصوبة، يعانين من الوزن الزائد، فيما 19% منهن بدينات، أوضح الباحثون، بأنّه ضروري تحديد أفضل السبل لتقليل التأثير المحتمل على الخصوبة.

وأكد بايلارجون، وهو أيضاً رئيس الجمعية الكندية للغدد الصماء والأيض، في مقابلة عبر الهاتف "تظهر الدلائل أيضاً، أن بدانة الأم أثناء الحمل، تزيد من احتمالات البدانة، والإصابة بالسكري لدى الأبناء".

وأضاف بايلارجون، وزملاؤه، من خلال مراجعة أبحاث نُشرت في السنوات الـ 10 الماضية بشأن العلاقة بين البدانة والخصوبة، وتعديل أسلوب الحياة، وعلاجات أخرى للبدانة، حيث ركز الباحثون على تحليل بيانات 20 مقالاً وورقةً بحثيةً، كانت الأوثق صلة بموضوع الدراسة.

وخلصت تلك الأبحاث السابقة، إلى أن احتمالات العقم تزيد بنسبة 27% لدى زائدات الوزن، فيما تزيد بنسبة 78% لدى البدينات.

وأشار بايلارجون "عادةً، تحتاج البدينات لعلاجات أغلى ثمناً للعقم، مما قد يكون عائقاً أمامهن... نريد أن تعي النساء تلك العوامل".

وتوصي عدة منظمات صحية عالمية، بخفض الوزن 5% للنساء البدينات اللاتي يرغبن في الحمل.