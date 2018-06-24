سائل الجلي يمنحك نوماً هادئاً بوقف الصوت المزعج

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

أخيراً، فكك علماء لغزاً قديماً، تمثل في سر الصوت المزعج لتساقط قطرات الماء عبر الصنبور، مقترحين اعتماد وسيلة بسيطة لحل هذه المسألة وهي استخدام سائل الجلي.

وأشار الباحثون في دراسة نشرتها أخيراً مجلة "ساينتيفيك ريبورتس" إلى أن قطرة الماء نفسها ليست المسؤولة عن إصدار هذا الصوت عندما تتساقط على سطح السائل، بل هو ناجم عن حركة فقاعة هواء صغيرة، تنشأ عند الارتطام، وتدخل تحت سطح الماء.

وأفاد الباحث في المعهد الوطني للبحث العلمي في فرنسا، ومعهد بريم التابع لجامعة "بواتييه"، بيتر جوردان وهو أحد معدي الدراسة لوكالة فرانس برس "من دون فقاعة لا وجود لهذا الصوت".

وأضاف " تؤدي فقاعة الهواء عند تأرجحها إلى ارتجاج سطح المياه، الذي يؤدي دور مكبر للصوت، فيصدر هذا الضجيج الذي نعرفه جميعا".

صوت متقطع ومضجر، يتحول سريعاً إلى مصدر إزعاج خلال الليل.

وقد اهتم أنوراغ أغاروال، أحد معدي الدراسة، من قسم الهندسة في جامعة كامبريدج بهذا الموضوع، بعدما انزعج من صوت مياه متسربة من سقف منزل أحد أصدقائه.

وذكر الباحث "عندما لم أتمكن من النوم بسبب صوت المياه، التي تتساقط قطرة... قطرة في الدلو، بدأت بالتفكير في المشكلة مع باحث آخر صديقي".

وأضاف أغاروال في بيان صادر عن جامعة كامبريدج، "فوجئنا عندما اكتشفنا، أن أحداً، لم يجد السبب الحقيقي لهذا الصوت".

"موضوع مثير للفضول"

غير أن الدراسة ذكّرت عند الارتطام قطرة المياه الساقطة، يتشكل ما يشبه الفجوة، ثم يحصل قذف صغير للسائل، وتتشكل فقاعة هواء.

ولتفسير الضجيج، انصب اهتمام العلماء حتى اليوم، بالصوت المتأتي من تساقط القطرة تحت الماء، بدل البحث في أسرار الصوت الذي تصدره أيضاً في الهواء وفق بيتر جوردان.

وقد أجرى الباحثون قياسات عبر الميكروفون لتحليل الصوت المنبعث في الهواء، واستعانوا بهيدورفون (ميكروفون للاستخدام تحت الماء) لالتقاط الصوت المنتشر تحت الماء.

كذلك التقطوا صوراً بسرعة فائقة لسقوط القطرة، وحصلوا على شريطٍ مصورٍ يظهر بحركة بطيئة، ما يحصل تحديداً على مستوى سطح السائل.

بعدها حدد الباحثون علاقةً، بين ما يرونه والصوت المتأتي من القطرة، كما تظهره القياسات داخل الماء وفي الهواء.

ومع إضافة سائل الجلي إلى المياه، عدل الباحثون خصائص السائل.

وأوضح بيتر جوردان "لاحظنا أن ذلك يمنع فقاعة الهواء من التشكل، وبالتالي لا يعود هناك أي وجود للصوت".

وفي الخلاصة، "القليل من سائل الجلي في الماء قد يحل المشكلة" بحسب جوردان، الذي أشار مع ذلك إلى أن "دراستنا تصح مع سرعة ارتطام معينة، وحجم محدد لقطرة الماء".