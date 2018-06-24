عقار ديباكين يورث المولود اضطرابات نفسية وسلوكية

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

خلصت دراسة رسمية إلى أن ما بين 16 ألفاً و600 طفلٍ و30 ألفاً و400، قد أصيبوا باضطرابات نفسية، وسلوكية، بسبب تناول أمّهاتهم عقار ديباكين، ومشتقاته أثناء الحمل، في العقود الخمسة الماضية.

وصدرت هذه الدراسة الجمعة، وشاركت في إعدادها الوكالة الفرنسية للأدوية.

وأظهرت أن الأطفال، الذين كانت أمهاتهم مصابات بمرض الصرع، وتناولن هذه العقاقير أثناء الحمل، ظهرت لديهم مخاطر الإصابة باضطرابات النمو العصبي 5 مرات أكثر من غيرهم.

ومن هذه الاضطرابات التوحّد، والتأخر العقلي، والصعوبات في اللغة.

واستندت هذه التقديرات على دراسات سابقة، تحدثّت عن تأثير هذه العقاقير على 30 إلى 40 % من الأطفال أثناء الحمل، وطبّقت على العدد الإجمالي للأطفال الذين تناولت أمهاتهم هذه الأدوية.

وتبيّن أن عدد الأطفال المتضررين من هذه العقاقير يراوح بين 16600 و30400 طفلٍ.

وفي يناير الماضي، أوصت الوكالة الأوروبية للأدوية بالحذو حذو فرنسا في قرار منع هذه الأدوية عن النساء الحوامل، الصادر في يوليو من العام الماضي.