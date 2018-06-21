ضريبة المرتفعات... قِصر الأيادي واحمرار الوجنات

الشارقة 24 - أ.ف.ب:

إن العيش على ارتفاع عال جداً يحمل جسم الإنسان عند نموه، على تخزين الطاقة، وتوزيعها حسب الأولوية، وقد ينعكس هذا بوجود ذراعين أقل طولاً من أقرانهم في المناطق المنخفضة.

فالرجال والنساء النيباليون، الذين ولدوا، وترعرعوا على ارتفاع 3500 متر على الأقل، يرجح أن يتمتعوا بذراعين قصرين مقارنة مع أشخاص من الأصول نفسها في مناطق منخفضة، على ما ذكر علماء في مجلة "رويال سوساييتي اوبن ساينس".

وللمفارقة، أن أعضاء من الجسم قريبة من الذراعين مثل الساعدين واليدين، تحافظ على الحجم نفسه لدى المجموعتين.

وسجل النمط نفسه في دراسة سابقة في صفوف أطفال بيروفيين ما يعزز فرضية أن الظروف الجبلية القاسية مسؤولة ربما عن هذه الظاهرة.

وقالت ستيفاني باين المعدة الرئيسية للدراسة، متخصصة في الأنثروبولوجيا البيولوجية في جامعة كامبريدج لوكالة فرانس برس "كان من الملفت أن نرى أن المجموعتين اتبعتا أنماط العيش نفسها".

وتثير النتائج مجموعة من الأسئلة منها:

ما هي العوامل التي تجعل شكل الجسم يتغير على ارتفاع عال؟

وتؤكد باين "أنها على الأرجح عملية تكييف لتحسين استنشاق الأوكسجين"، وللأسباب نفسها فإن السكان الأصليين في جبال الهمالايا والأنديز لديهم "صدر برميلي" كبير يسمح بتحسين قدرة الرئتين على استيعاب المزيد من الأوكسجين.

ومع أن الهواء يحوي 21 % من الأوكسجين على كل الارتفاعات، يشعر الشخص بأن الأوكسجين أقل في الجبال بسبب الضغط الجوي المنخفض، وباستخدام "الأوكسجين الفعال" فان المستوى ينخفض إلى ما دون 40 % على ارتفاع 3500 متر مقارنة بمستوى البحر.

في المناطق الجبلية العليا، يؤدي تراجع توافر الأوكسجين إلى عدم فاعلية عملية تحويل الطعام إلى طاقة، ما يعني أن الطاقة المتوافرة للنمو أقل، وهذا الوضع يزداد سوءاً، إذا ما ترافق مع حمية غير غنية بالمغذيات.

لا تطور يُذكر

لكن ما الإفادة من ذراعين وساقين أقل طولاً، إذ أن الأخيرة تكون أقصر أيضاً لدى سكان المناطق العالية؟

ولم لا تتأثر أعضاء الجسم الأخرى؟

تشير الدراسة، إلى أن الأمر، لا يتعلق بمكاسب بل بالحرص على عدم خسارة أي شيء.

وتوضح باين "جسم الإنسان يضع أولويات حول الأجزاء، التي ينبغي أن تنمو عندما تكون الطاقة المتوافرة محدودة للنمو، مثل ما يحصل في الارتفاعات العالية".

وتضيف "النمو الكامل لليد أساسي للمهارة اليدوية، في حين أن طول الساعدين مهم جداً للقوة"، إلاّ أن الذراع الأقصر يمكن للإنسان أن يتعايش معه.

وفي إطار الدراسة، مشت باين مع زملائها من نيبال وكندا لمدة يومين مع ثيران ألياك محملة بمعدات علمية عبر ممرات جبلية، على مسار إيفرست، وقد عانوا من دوار المرتفعات خلال رحلتهم.

فالبشر شأنهم في ذلك شأن كل الكائنات الحية، يتكيفون مع ضغوط التطور، من خلال عملية انتقاء طبيعية، وتحولات جينية عرضية تحسن فرص الصمود، وقد تنقل إلى الأطفال.

إلاّ أنّ باين تشكك في أنّ التطور يفعل فعله في هذه الحالة، وتعتبر أن جسم الشخص المولود في مناطق التي يندر فيها الأوكسجين مثل الأنديز، والهمالايا، يتفاعل ويتكيف في الوقت الحقيقي منذ يكون جنيناً، غير أنّ الآلية البيولوجية، التي تؤدي إلى ذراعين قصرين لا تزال لغزاً.

وتؤكد باين "قد تكون مرتبطة بتغير درجات الحرارة، وتقلب تدفق الدم إلى هذا العضو خلال النمو، أو اختلافات في وصول المغذيات بين أجزاء هذا العضو".