القفص الذهبي ينقذك من العزوبية والسكتات القلبية

الشارقة 24 – رويترز:

أظهرت مراجعة بحثية أن المتزوجين يكونون أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب، أو الوفاة بسبب النوبات القلبية، أو السكتات، مقارنة بمن يعيشون دون زواج.

وفحص باحثون بيانات 34 دراسة سابقة شملت أكثر من مليوني شخص.

وبشكل عام، وجد الباحثون أن البالغين من المطلقين، والمطلقات، والأرامل، وأولئك الذين لم يسبق لهم الزواج، كانوا أكثر عرضة بنسبة 42% للإصابة بأمراض القلب، والأوعية الدموية، وأكثر عرضة بنسبة 16% للإصابة بأمراض الشريان التاجي، وذلك بالمقارنة مع المتزوجين.

وأكد الباحثون في دورية (القلب) أن غير المتزوجين يكونون أيضاً أكثر عرضة للوفاة بسبب أمراض القلب بنسبة 43% وأكثر عرضة بنسبة 55% للوفاة بالسكتة.

وأفاد ماماس كبير الباحثين في الدراسة، من جامعة كيل البريطانية، بأنّ البحث ليس تجربة معدة خصيصاً لإثبات ما إذا كان الزواج مفيداً لصحة القلب أم لا، لكن ثمّة أسباب عديدة، ربما تجعل الزواج مفيداً من الناحية الوقائية، بما في ذلك الاستقرار المالي، والدعم الاجتماعي.

وأضاف عبر البريد الإلكتروني "من المعروف، مثلاً، أن المرضى ينتظمون على الأرجح في تناول أدوية مهمة بعد حدوث نوبة قلبية، أو سكتة إذا كانوا متزوجين، ربما بسبب ضغوط شريك الحياة".

وتابع "وبالمثل، فمن المرجح أن يشاركوا في إعادة التأهيل، التي تحسن النتائج بعد السكتات، أو النوبات القلبية".

وأوضح أنّ وجود شريك أو شريكة حياة، ربما يساعد أيضاً المرضى في إدراك الأعراض المبكرة لأمراض القلب، أو بداية النوبات القلبية.

وأشار الباحثون، رغم ذلك فإن الزواج ليس عاملاً للتنبؤ الأكبر بأمراض القلب، إذ تمثل عوامل معروفة، مثل السن، والجنس وارتفاع ضغط، وارتفاع الكوليسترول، والتدخين، ومرض السكري حوالي 80% من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

ونُشرت كل الدراسات التي شملها البحث الأخير، خلال الفترة بين عامي 1963 و2015، وتراوحت أعمار المشاركين فيها بين 42 و77 عاماً، وكانوا من أوروبا، والدول الإسكندنافية، وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط وآسيا.

ووجدت الدراسة، أن الطلاق مرتبط بزيادة قدرها 33% في الوفيات، بسبب أمراض القلب، وازدياد خطر الوفاة بسبب السكتات.

كما أن الرجال والنساء الذين مروا بتجربة الطلاق، أكثر عرضة بنسبة 35% للإصابة بأمراض القلب مقارنة بالمتزوجين.