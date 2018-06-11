الذكاء الاصطناعي يحصي الحيوانات البرية في مواطنها الأصلية

الشارقة 24 – د. ب. أ:



طور فريق من الباحثين في الولايات المتحدة تقنية جديدة تعمل عبر تقنيات التعلم العميق، ويمكنها التعرف على الحيوانات البرية في مواطنها الأصلية، وإحصائها، وتوصيفها بشكل آلي دون تدخل من الإنسان.



وتعتمد التقنية الجديدة، التي أوردتها الدورية العلمية "بروسيدينجز أوف ناشونال أكاديمي أوف ساينس"، على استخدام كاميرات تعمل بالحركة لتصوير البيئة الطبيعية.



واستطاعت التقنية الجديدة، التعرف على الحيوانات في 99,3 % من الصور، بمعدل دقة تصل نسبتها إلى96,6% مقارنة بفرق المتطوعين.



ونقل الموقع الإلكتروني "فيز دوت أورج" المتخصص في الأبحاث العلمية، عن جيف كلون، الباحث الذي أعد الدراسة، ويعمل في جامعة وايومينج الأمريكية، ومختبرات أوبر للذكاء الاصطناعي قوله، إن "هذه التقنية تسمح لنا بجمع البيانات عن الحياة البرية بدقة، وبتكلفة زهيدة، وبشكل خفي... وهو ما يمكن أن يحسن قدرتنا على دراسة الحياة البرية، والأنظمة البيئية المختلفة والحفاظ عليها".



وحصل فريق الدراسة على قواعد البيانات اللازمة للتقنية الجديدة، من خلال مشروع "سنابشوت سيرانجيتي"، الذي قام بالتقاط ملايين الصور للحيوانات البرية، من خلال كاميرات خفية تم نشرها بأعداد كبيرة في تنزانيا.

وتمتلك التقنية الجديدة حالياً 3,2 مليون صورة لمختلف أنواع الحيوانات البرية، مثل الأفيال، والأسود، والنمور.



وتفيد مارجريت كوسمالا، وهي إحدى العاملات في مشروع سنابشوت سيرانجيتي، أن منظومة الذكاء الاصطناعي، يمكنها التعرف على 48 حيواناً مختلفاً في الوقت الحالي، بل وتحديد أعدادها، ونوعية الأنشطة التي تقوم بها هذه الحيوانات، سواء إن كانت تأكل أو تنام أو تتحرك.



وأضافت: "نرى في تقديرنا أن تقنية الذكاء الاصطناعي الجديدة، ستوفر 8 أعوام من الجهد البشري، لتسجيل 3 ملايين صورة أخرى، وهو مجهود بشري ضخم، يمكن توظيفه لخدمة مشروعات أخرى".