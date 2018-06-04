نتائج واعدة.. 3 أنواع من الاختبارات للدم ترصد سرطان الرئة

الشارقة 24 – رويترز:

أظهرت نتائج أولية، أن فحص دم تجريبياً، تطوره شركة جريل، يبشر باكتشاف سرطان الرئة في مراحله المبكرة، استناداً إلى الحمض النووي العائم الذي يطلقه الورم في الدم.

واستندت النتائج، التي قدمت خلال اجتماع الجمعية الأميركية لعلم الأورام السريري في شيكاجو، على عينة من 127 مريضاً بسرطان الرئة و580 شخصاً معافى.

وبيّنت النتائج لأول مرة، كيف يمكن أن يكشف فحص دم للمراحل المبكرة عن الإصابة بسرطان الرئة؟

وهو أكثر أنواع السرطان فتكاً في الولايات المتحدة، والذي عادة ما يتم تشخيصه في مراحل متأخرة.

وذكرت الدكتورة آن رينيه هارتمان، نائبة رئيس قسم تطوير البحوث السريرية في جريل، في مقابلة عبر الهاتف، "ما نراه بشكل عام هو فحص للدم، يكشف عن مؤشر حيوي قوي للسرطانات، التي ترتبط بارتفاع في الوفيات ولا تكشفها الفحوص الطبية عادةً".

وفحص البحث قدرة 3 أنواع من الاختبارات التسلسلية على تعقب السرطان، في عينات دم مرضى يعانون من حالات مبكرة، ومتأخرة من سرطانات الرئة.

ونجحت الاختبارات الـ 3 في تشخيص سرطان الرئة بمعدل خطأ بسيط.

لكنها نجحت في تعقب السرطان في المراحل المتأخرة، التي يطلق فيها الورم أجزاءً صغيرةً من الحمض النووي، أكثر من نجاحها في تعقب الأورام في مراحلها الأولى، وهو هدف الشركة الأساسي.

ووصف الدكتور جيفري أوكسنارد، من معهد دانا فاربر للسرطان، والذي قاد الدراسة النتائج بأنها "نتائج أولية واعدة"، لكنه أفاد أن هناك حاجة لتطبيق الفحوص على مجموعة أكبر من الأشخاص.