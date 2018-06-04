"سرطان الثدي" أمل جديد.. لا كيماوي بعد إزالة الورم

الشارقة 24 - رويترز:

أفاد باحثون أميركيون يوم الأحد، أن نحو 70% من النساء المصابات بسرطان الثدي في مراحله المبكرة، واللائي يتراجع لديهن خطر عودة المرض، يمكنهن تجنب العلاج الكيماوي بعد إزالة الورم.

وذكر الطبيب لاري نورتون، أستاذ سرطان الثدي في مركز ميموريال سلوان كيترينج للسرطان في نيويورك، الذي شارك في تنظيم الدراسة الممولة من الحكومة، "هذه نتيجة مهمة".

وأضاف نورتون "وتعني أن نحو 100ألف سيدة في الولايات المتحدة وحدها لن يحتجن للعلاج الكيماوي".

ودرس البحث، الذي عُرض خلال اجتماع الجمعية الأميركية لعلم الأورام السريري في شيكاجو، كيفية علاج المريضات في الحالات المبكرة من سرطان الثدي، اللواتي استجبن للعلاج الهرموني.

ويعتقد أن المرأة تواجه خطر عودة المرض، استناداً إلى مقياس جيني، فاللائي يسجلن ما بين 0 و10 درجات على هذا المقياس لا يعالجن بالكيماوي بعد إزالة الورم، ويتلقين العلاج الهرموني بدلاً منه.

أما من يسجلن ما بين 26 و100 فيتلقين العلاجين الكيماوي والهرموني معاً.

ونشرت الدراسة، التي استغرقت 10 سنوات، في دورية يطلق عليها اسم "تيلور اكس" وكذلك في دورية نيو إنجلاند الطبية.

وشملت أكثر من 10 آلاف مريضة بسرطان الثدي، الذي لم ينتشر إلى الغدد الليمفاوية، واللائي استجبن للعلاج الهرموني.

منهن 6711 مريضة تعتقدن أن المرض يمكن أن يعاودهن في الأجل المتوسط بعد إزالة الورم، وسجلن ما بين 11 و25 نقطة على المقياس الجيني، وحصلن على علاج هرموني فقط أو علاج هرموني وكيماوي.

وأظهرت الدراسة أن جميع النساء فوق سن الخمسين، اللائي يعانين من هذا النوع من السرطان، يمكنهن الاستغناء عن العلاج الكيماوي، وهذه مجموعة مثلت 85% من إجمالي العينة محل الدراسة.

وبالإضافة إلى ذلك يمكن للمريضات في سن الخمسين أو أقل، واللاتي يعتقدن أن المرض يمكن أن يعاودهن تجنبن العلاج الكيماوي بآثاره الجانبية الضارة.