زيوريخ أغلى مدن العالم والقاهرة أرخصها

الشارقة 24- رويترز:

أظهر تصنيف سنوي خاص يعده بنك يو.بي.إس السويسري والذي يشمل 77 مركزاً حضرياً، الثلاثاء، أن زيوريخ هي المركز المالي السويسري تظل أغلى مدينة كبرى في العالم، وأن العاصمة المصرية القاهرة هي الأرخص.

وتشير الدراسة، التي تعتبر مدينة نيويورك قاعدة القياس، إلى أن لوس أنجلوس تمثل أفضل قوة شرائية في العالم للفرد العامل ذو الأجر المتوسط، فسكانها يستطيعون شراء أكثر مما يستطيع سكان نيويورك شراءه بمقدار الربع.

لكن مع الأخذ في الحسبان أن ارتفاع الأجور في زيورخ يأتي في المرتبة الثانية للسكان بعد لوس انجليس، من حيث القوة الشرائية، وتأتي نيويورك في المرتبة العاشرة ومدينة لندن في المرتبة الـ 23.

وقد بحث بنك يو.بي.إس في مجموعة بيانات فرعية عن المكان الأفضل، الذي يمكن فيه لمن بلغوا مرحلة الشباب في سنوات الألفية الثالثة الأولى شراء مجموعة من السلع والخدمات، تشمل هاتف أبل وجهاز كمبيوتر محمول، واشتراك في خدمة نت فليكس.

وأظهرت الدراسة أيضاً أن زوجين يسعيان لوجبة عشاء مع الذهاب لعرض سينما سيدفعان أكثر في طوكيو ونيويورك وستوكهولم، وسيدفعان أقل في براغ ومكسيكو سيتي وريو دي جانيرو.