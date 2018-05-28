مضغ العلكة خلال الجري يساعد في التحكم بالوزن

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

كشفت الدراسة اليابانية التي نشرت في مجلة "جورنال أوف فيزيكل ثيرابي ساينس" أن مضغ العلكة خلال ممارسة نشاط بدني هو وسيلة فعالة للتحكم في الوزن.

وتمحورت هذه الدراسة التي شملت 46 يابانياً يمارسون رياضة الجري تتراوح أعمارهم بين 21 و69 عاماً حول "وتيرة دقات القلب والمسافة المقطوعة وسرعة الجري وعدد الخطوات والسعرات الحرارية المستهلكة".

وطُلب من المشاركين في هذه الدراسة المشي "بوتيرة طبيعية" لمدة 15 دقيقة على مسار محدد، وكان نصفهم يمضغ علكة في حين تناول النصف الآخر مكونات العلكة مسحوقة في كوب ماء.

وكانت دقات القلب أسرع عند هؤلاء الذين مضغوا العلكة، كما أن هؤلاء الذين تخطوا الأربعين من العمر كانوا يمشون بوتيرة أسرع ويقطعون بالتالي مسافات أطول ويخسرون عدداً أكبر من السعرات الحرارية.

ولا تزال الأسباب الفعلية لهذا الرابط مجهولة، بحسب ما كشف القيمون على هذه الدراسة التي عرضت أمام المجلس الأوروبي لشؤون البدانة في فيينا.

وكانت دراسة يابانية سابقة قد أظهرت أن مضغ العلكة يسرّع دقات القلب، حتى في غياب أي نشاط بدني. واستند الأكاديميون اليابانيون في أبحاثهم الأخيرة إلى مبدأ "المواءمة القلبية الحركية" الذي يزداد بموجبه نشاط الجسم مع تسارع دقات القلب، وهذه الحالة تكون أكثر شيوعاً لدى الكبار في السن.