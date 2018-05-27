الغذاء الصحي يحمي من فقد السمع المرتبط بتقدم السن لدى النساء

الشارقة24 – رويترز:

تشير دراسة كبيرة بين النساء في الولايات المتحدة إلى أن من مزايا تناول وجبات صحية الحماية من فقدان السمع المرتبط بالتقدم في السن.

وتابع الباحثون أكثر من 80 ألف امرأة لمدة 26 عاماً ووجدوا أن النساء اللائي تناولن وجبات صحية قلة لديهن احتمالية الإصابة بفقدان متوسط أو حاد في لسمع بنسبة 47 % بالمقارنة مع النساء اللائي تناولن وجبات أقل من الناحية الصحية.

وقالت الطبيبة "شارون كورهان" من كلية هارفارد للطب في بوسطن "على الرغم من أنه من المعتقد أن فقد السمع عنصر مصاحب لتقدم السن يتعذر تجنبه فإن نتائج الأبحاث سلطت الضوء على عدد من العوامل الغذائية التي يمكن تعديلها أو ربما تحد من خطر فقد السمع".

وأضافت إن نحو 48 مليون شخص يعانون من فقد السمع في الولايات المتحدة. وأنه يمكن أن يكون لفقد السمع آثار مدمرة من خلال تقليص قدرة الشخص على التواصل وهو الأمر الذي غالباً ما يؤدي إلى العزلة الاجتماعية، كما أنه مرتبط بتدهور الانتاجية في العمل والوظائف الإدراكية وفي الاكتئاب أيضاً.

ويقول الطبيب "كريستوفر سبانكوفيتش" إخصائي السمع في المركز الطبي بجامعة مسيسبي في جاكسون والذي لم يشارك في هذه الدراسة "إن الصحة الغذائية مهمة لصحة سمعنا والذي يتطلب تدفق الدم بشكل جيد كي يعمل بشكل طبيعي والغذاء يساهم في هذا التدفق للأفضل أو للأسوأ.