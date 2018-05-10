الخفافيش متواجدة منذ 33 مليون عام وليس العكس

الشارقة 24 – رويترز: اكتشف علماء بلجيكيون أقدم حفرية على الإطلاق للخفاش ذي الأذنين الشبيهتين بأذن الفأر، وهو الأكثر انتشاراً، مما يثبت أن هذا النوع يعيش منذ أكثر من 33 مليون سنة.

وعثر على عظام حيوان ثديي ضئيل الحجم، في موقع حفريات في أواخر التسعينيات عند مد خط سكك حديدية لقطار جديد فائق السرعة في بروكسل، ولكن الباحثين أمضوا عقوداً من الزمن يفحصون أطناناً من التربة للتوصل إلى هذا الاكتشاف.

ووجد الباحثون في نهاية المطاف عظام خفاش من نوع "ميوتيس" أو خفاش أذن الفأر الكبير، والذي يحمل اختلافات طفيفة عن تلك الأنواع الشائعة الآن في أوروبا.

وأفاد "تيري سميث"، أحد الباحثين المشاركين بالمشروع، في المعهد الملكي للعلوم الطبيعية "حفرية الخفاش صغيرة الحجم، فهي تتكون من أسنان صغيرة متفرقة، وقطع من الفك وبعض العظام الصغيرة".

وأضاف "عاشت بعض الأنواع قبل بضعة آلاف من السنين، أو مليون أو مليوني سنة ولكن ليس قبل 33 مليون سنة مثل هذه الحالة".

ويظهر الاكتشاف البلجيكي، أن التقدير السابق للزمن الذي ظهرت فيه مثل هذه الخفافيش للمرة الأولى أَسقط سبعة ملايين سنة.

وأكد سميث أن عمر الخفافيش الطويل، ربما يرجع إلى أنها الكائنات الثديية الوحيدة القادرة على الطيران، وبالتالي فهي لا تحتاج للتنافس مع غيرها على الموارد.