السياحة في قفص اتهام الانبعاثات الغازية

الشارقة 24 – أ. ف. ب:

تساهم السياحة بـ 8 % من الانبعاثات العالمية للغازات المسببة لمفعول الدفيئة، ما يُشكل عبئاً أكبر على المناخ، عما كان يُعتقد حتى الآن.

فبين العامين 2009 و2013 انتقلت بصمة الكربون للقطاع السياحي في العالم من 3,9 جيغا طن إلى 4,5 جيغا طن من ثاني أوكسيد الكربون أي بزيادة نسبتها 15 %.

وهذا أكبر بـ 4 مرات من التقديرات السابقة، على ما أفاد باحثون نُشرت دراستهم في مجلة "نيتشر كلايمت تشينج".

فقد ارتفع الإنفاق السياحي في تلك السنوات الخمس في العالم من 2500 مليار دولار إلى 4700 مليار.

وذكر معدو الدراسة، أن هذا الطلب المتزايد على السياحة، لا يمكن تعويضه من خلال الجهود المبذولة لاعتماد نشاطات مراعية للبيئة.

وحذر هؤلاء من أنّ "السياحة نظراً إلى نموها، واستهلاكها الكبير للكربون ستشكل جزءاً متعاظماً من الانبعاثات العالمية للغازات المسببة لمفعول الدفيئة".

وخلص الباحثون في الدراسة، التي شملت 160 بلداً، إلى أن تأثير السياحة الوطنية والعالمية عائد خصوصاً إلى الدول ذات الدخل المرتفع، لا سيما عبر النقل الجوي المسؤول عن 20 % من انبعاثات السياحة.

إلا أن الارتفاع الأكبر سجل في المناطق ذات الدخل المتوسط مع توقع نمو سريع في الهند والصين.