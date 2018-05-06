مهارات الجراحين... تزداد طردياً مع سنوات أعمارهم

الشارقة 24 – رويترز:

أفادت دراسة أميركية حديثة، بأن مهارات الجراحين تتحسن مع تقدمهم في العمر، كما نفت وجود تباين بين ممارسة الرجال والنساء لطب الجراحة.

وأوضح الطبيب "يوسوكي تسوجاوا"، من كلية "ديفيد جيفن للطب" التابعة لجامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس، وزملاؤه، في تقرير نشرته الدورية الطبية البريطانية، أن نسبة الوفيات بين المرضى خلال الشهر التالي لإجرائهم عمليات جراحية، تتراجع بوتيرة ثابتة كلما زاد عمر الجراح.

وأكد "تسوجاوا" في مقابلة "وكانت أقل نسبة للوفيات بين المرضى الذين خضعوا لجراحات أجرتها نساء في العقد السادس من العمر".

وفي هذه الدراسة فحص الباحثون حالات الوفاة خلال 30 يوماً بعد الجراحة بين المرضى الذين خضعوا لواحدة من ضمن 20 عملية جراحية كبيرة في الفترة بين عامي 2011 و2014.

وشارك في الدراسة، 892 ألفاً و200 مريض خضعوا لعمليات أجراها ما يقرب من 46 ألف جراح.

وكشفت الدراسة أن نسبة الوفيات بلغت 6.6% عندما كان الجراح أقل من 40 عاماً، و6.5 % إذا كان الجراح في العقد الخامس من عمره، و6.4 % إذا كان الطبيب الجراح في العقد السادس من عمره، و6.3 % إذا كان يبلغ من العمر 60 عاماً على الأقل.

وبالنسبة للنوع، فإن نسبة الوفيات بلغت 6.3% بين من خضعوا لجراحة أجرتها امرأة، فيما وصلت إلى 6.5% بين من خضعوا لجراح.

وصرح "تسوجاوا" أن هذا لا يعني، أن يسعى المريض وراء جراحين أكبر سناً، أو طبيبات تجاوزن الخمسين من أعمارهن.

وأشار إلى أن الدراسة الحالية، توصي بأن تكثيف تدريب الأطباء الجراحين الشبان، ربما يساعد على الحد من نسبة الوفيات بعد الجراحات التي يقومون بها.