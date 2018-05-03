ارتياد "السونا" يريح جسمك... ويحمي فؤادك

الشارقة 24 - أ.ف.ب:

ساهم ارتياد "السونا" في تخفيض خطر التعرض لجلطة قلبية، بحسب ما كشفت دراسة حديثة، تمحورت على رواج هذه الحمامات الساخنة في فنلندا.

فخطر احتشاء عضلة القلب، ينخفض بنسبة 61 % عند الأشخاص الذين يرتادون "السونا"، 4 إلى 7 مرات في الأسبوع، بالمقارنة مع هؤلاء الذين لا يقصدونه سوى مرة واحدة أسبوعياً، وفق ما أظهرت هذه الدراسة، التي نُشرت نتائجها في مجلة "نيورولودجي" الأميركية.

وينخفض هذا الخطر بنسبة 14 % عند هؤلاء الذين يذهبون إلى "السونا" 2 أو 3 في الأسبوع.

واستندت هذه الدراسة، إلى بيانات مجمعة من 1600 فنلندي تتراوح أعمارهم بين 53 و74 عاماً طوال ما يعادل 15 سنةً.

وهي أولى الدراسات التي تقيم رابطاً مباشراً بين "السونا" والنوبات القلبية.

وبقيت خلاصات هذه الأبحاث على حالها، حتّى عند أخذ عوامل أخرى في الحسبان، مثل التدخين، والسكري، ونسبة الكوليسترول.

وأوضح "سيتور كونوتسور" من جامعة بريستول أن "حمامات السونا تخفّض ضغط الدم، ما قد يحدّ بدوره من خطر الإصابة بجلطات".

و"السونا" تقليد شائع في فنلندا، لدرجة أن أغلبية السكان لديهم هذا النوع من الحمامات في منازلهم.