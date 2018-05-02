7 ملايين شخص يموتون سنوياً... ما السبب؟

الشارقة 24 - د ب أ:

ذكرت منظمة الصحة العالمية أن حوالي 7 ملايين شخص يموتون كل عام بسبب التعرض للهواء الملوث.

وبحسب تقرير للمنظمة نُشر اليوم الأربعاء، تسبب تلوث الهواء خارج المنازل وحده في حوالي 4,2 مليون حالة وفاة في عام 2016، بينما تسبب تلوث الهواء المنزلي من الطهي باستخدام الوقود والتقنيات الملوثة في وفاة ما يقدر بنحو 3,8 مليون شخص في الفترة نفسها.

وتعد هذه الأرقام مماثلة لعدد الوفيات المسجلة في دراسة سابقة نُشرت قبل عامين.

ووفقاً لدراسة منظمة الصحة العالمية، لا تزال مستويات تلوث الهواء مرتفعة بشكل خطير في مناطق كثيرة من العالم.

وأظهرت بيانات جديدة أن 9 من كل 10 أشخاص يتنفسون الهواء، الذي يحتوي على مستويات عالية من الملوثات.

وأوضحت الدراسة أن أكثر من 90% من الوفيات المرتبطة بتلوث الهواء في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، خاصة في آسيا وإفريقيا، تليها البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط وأوروبا والأميركتين، وفقاً للتقرير.

وأفاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية "تيدروس أدانومجبريسوس": أن" تلوث الهواء يهددنا جميعا، لكن أفقر الناس وأكثرهم تهميشا يتحملون العبء الأكبر".

وأضاف: "من غير المقبول أن ما يزيد عن 3 مليارات شخص، معظمهم من النساء والأطفال، ما زالوا يتنفسون الدخان القاتل كل يوم من استخدام المواقد الملوثة في منازلهم، وإذا لم نتخذ إجراءً عاجلاً بشأن تلوث الهواء، فلن نقترب أبداً من تحقيق التنمية المستدامة".

وتؤكد منظمة الصحة العالمية بأن تلوث الهواء عامل خطير مسبب للأمراض غير المعدية، إذ يتسبب في 24% وفيات البالغين الناجمة عن أمراض القلب، و25% من السكتات الدماغية، و43 % من مرض الانسداد الرئوي المزمن، و29% من سرطان الرئة.