دراسة بالشارقة: "ثلث الطلبة" طرف في واقعة "تنمر"

الشارقة 24:

نظمت مراكز التنمية الأسرية، التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، الخميس الماضي، ملتقى جمع أكثر من 500 أستاذ وموجه تربوي، ومختص في الشأن التربوي، للحديث عن قضية التنمر المدرسي، واستعراض نتائج الدراسة البحثية عن "التنمر لدى طلبة المدارس في إمارة الشارقة"، ومناقشتها، والتي قامت بها إدارة الدراسات والمعرفة بالتعاون والتنسيق مع جامعة الشارقة، حيث شارك في إعدادها كل من د.أحمد فلاح العموش، أستاذ علم الاجتماع التطبيقي، جامعة الشارقة، وموضي الشامسي رئيس إدارة مراكز التنمية الأسرية، ود.سلامة الرحومي عميد شؤون الطالبات-أستاذ مساعد-جامعة الشارقة، وأميمة العاني-إدارة الدرسات والمعرفة إدارة مراكز التنمية الأسرية، وذلك في معهد الشارقة للفنون المسرحية، ويأتي هذا الحدث متزامناً مع حملة الأسبوع الوطني للوقاية من التنمر في البيئة المدرسية، تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، "أم الإمارات".

واستعرض العموش البحث، مبيناً أهميته خاصة في هذه الفترة، مثمناً بداية الاهتمام الكبير بهذه القضية، من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة قرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، وكذلك اهتمام إدارة مراكز التنمية الأسرية في الشارقة، بهذه القضية، لافتاً إلى أن إدارة المراكز بدأت بالبحث في قضية التنمر المدرسي منذ العام الماضي.

وقال الدكتور العموش: تعتبر دراسة التنمر من الدراسات المهمة جداً، وتكمن أهميتها في تناولها موضوعاً مهماً ولم يلقَ البحث الكافي في مجتمع الإمارات، وضرورة لفت نظر مدراء المدارس والمعلمين والمرشدين التربويين إلى هذه الظاهرة، ولفت نظر أولياء أمور الطلبة لهذه الظاهرة من أجل التعاون مع المدرسة للحدَ منها.

وبينت الدراسة أن ثلث الطلبة "33.3%"، كانوا طرفاً في واقعة تنمر، إذ تبين أن 14.2% كانوا الطرف المتسبب في التنمر في تلك الواقعة، في حين 19.1% كانوا الطرف المتلقي لفعل التنمر في تلك الواقعة، وبلغ عدد العينة 1309 ما بين طالب وطالبة من المدارس التابعة للمنطقة التعليمية في الشارقة.

وأكد أن الدراسة شملت الطلبة في مدارس منطقة الشارقة للتعليم كافةً، بما فيها مدينة الشارقة والمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية وتم سحب عينة عشوائية من 7 مدارس من جميع مدارس منطقة الشارقة للتعليم، وشكل الذكور 47.1%من عينة الدراسة والإناث 52%، وتبين أن 73% عينة الذكور المواطنين و27 % من غير المواطنين وأن 97.5% هم من طلبة المدارس الحكومية في حين أن 20.5% من طلبة المدارس الخاصة.

وكشفت الدراسة أن الأماكن الأكثر احتمالاً لأن تحدث فيها أفعال التنمر هي الممرات، بنسبة 41.6%، الصفوف بنسبة 24.4%، الحمامات بنسبة 11.2%، الكافتيريا بنسبة 8.5%، منطقة ركوب السيارات أو الحافلات بنسبة 4.7%، الملاعب بنسبة 3.5%، داخل الحافلات أو السيارات 2.1%.

أما الأماكن التي يعتقد الطلبة بأنها غير آمنة في المدرسة، فهي الحمامات بنسبة 59.2%، الممرات بنسبة 12.1%، الساحة المدرسية بنسبة 9.9%، الصفوف بنسبة 7.3%، الصالات الرياضية بنسبة 6.3%.

وكشفت الدراسة عن أن 23.6% من الطلبة الذين كانوا ضحية لواقعة تنمر أكدوا بأن تلك الواقعة تحدث معهم بشكل يومي، أما عن أشكال التنمر التي يتعرضون لها، فجاءت أهم تلك الأشكال مرتبة تنازلياً من الأكثر إلى الأقل على النحو الآتي: الألقاب المسيئة أو الشتائم 54.0% ،التنمر السيبراني"عبر الإنترنت" ما نسبته 14.4% من الطلبة، الدفع أو التسبب بالتعثّر والوقوع أو الركل أو الضرب 10.4%، التهديد 9.6%، التجاهل أو الاستبعاد 5.6%، سرقة الممتلكات 4%.

وأظهرت النتائج أن الذكور أكثر من الإناث عرضة لحالات التنمر الآتية: التهديد، سرقة الممتلكات، والدفع أو الركل أو الضرب، في حين الإناث أكثر من الذكور عرضه للألقاب المسيئة أو الشتائم، أما عن أهم الدوافع وراء التنمر، فكانت على النحو الآتي: صغر السن (38.4%)، حجم الطالب (25.6%)، ضعف القدرات أو الإعاقة (19.6%).

أما الأفعال التي قام الطلبة بها عند وقوع حادثة التنمر، فهي الرد بصورة مماثلة ( 32.8%)، إخبار شخص آخر بالواقعة (26.0%)، تجاهل الأمر (22.8%)، تجنب الشخص الذي قام بالتنمر (11.6%)، البقاء في المنزل(2%).

وتبين من الدراسة أن أغلبية الذين وقع عليهم التنمر (78.4%) يعرفون الشخص الذي قام بالتنمر عليهم، والإناث أكثر معرفة باللواتي يقمن بالتنمر عليهن، حيث بلغت النسبة 82.3% للإناث مقابل 71.0% للذكور.

وان أكثر من ثلث فاعلي التنمر (38.2%) يقومون بالتنمر على غيرهم يومياً، والذكور أكثر من الإناث لفعل التنمر بشكل يومي، حيث بلغت النسبة 51.1% للذكور مقابل 26.5% للإناث.

وكشفت الدراسة عن أن الذكور يتنمرون على من هم أصغر منهم سناً بشكل أكبر من الإناث، حيث 48.9% من الذكور يتنمرون على من هم أصغر منهم سناً مقابل 35.7% عند الإناث.

ويعتقد 40.7% من الطلبة في عينة الدراسة، أن المدرسين وغيرهم من العاملين بالمدرسة على علم بوقائع التنمر، والإناث يعتقدن بشكل أكبر من الذكور بأن المدرسين وغيرهم من العاملين بالمدرسة على علم بذلك، حيث بلغت نسبة الإناث اللواتي يعتقدن بذلك 44.4% مقابل 36.6% للذكور.

وتقترح الدراسة للحد من ظاهرة التنمر من وجهة نظر الطلبة، وجود الإدارة المدرسية القوية بنسبة 42.6%، والإبلاغ عن حالات التنمر مباشرة بنسبة 29.5%، والإشراف الأبوي الدائم بنسبة 22.7%.

التوصيات

وفي ما يتعلق بالتوصيات أكد العموش: أوصت الدراسة أن تقوم المدارس بإعطاء ظاهرة التنمر اهتماماً أكبر، وذلك من خلال مراقبة الطلبة وضبط سلوك الاستقواء، وبتكثيف الرقابة في المرافق العامة للمدرسة وساحات المدارس والممرات، وأثناء فترات استراحات الطلبة، ومتابعة أولياء أمور الطلبة لسلوك أبنائهم في المدرسة من خلال التواصل بين المدرسة والأهالي، وتشجيع الطلبة على الانخراط في الأنشطة الاجتماعية، وغرس قيم التسامح والاحترام في نفوسهم، تفعيل دور الإرشاد التربوي في المدارس بشكل أكبر، عقد ورش متخصصة في مجال التنمر ،إجراء دراسة متخصصة بالتنمر السيبراني "عبر الإنترنت"؛إذ أظهرت الدراسة وجود هذا النمط من التنمر.

وكشف الدكتور العموش، عن دراسة بحثية جديدة تقوم بها حالياً إدارة التنمية الأسرية بالتعاون مع جامعة الشارقة، ويتمحور مضمونها على التنمر عبر الإنترنت والسبب يعود لازدياد هذا النوع من التنمر بحسب نتائج الدراسة التي قمنا بها، كما شدد العموش على ضرورة إعادة دور الأخصائي الاجتماعي إلى دوره الطبيعي في المدارس، لأهمية الدور الذي يقوم به في الكشف عن الكثير من المشاكل المدرسية، مبدياً أسفه ان معظم الموجهين حالياً يقومون بأعمال إدراية في المدرسة، كما تمنى إقرار قانون يوفر الحماية للأخصائي الاجتماعي في حال تعرضه للاعتداء، كرخصة تمنح له من وزارة التربية والتعليم في الدولة، تبين حقوقه كما واجباته.