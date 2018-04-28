علاقة الزجاجات البلاستيكية وأفران الميكروويف بالسرطان "وهم"

الشارقة 24 – بنا:



خلصت دراسة علمية إلى أن الشرب من زجاجات بلاستيكية واستخدام أفران الميكروويف تعد من بعض الأسباب الوهمية التي يعتقد الناس أنها تفضي إلى الإصابة بمرض السرطان.



ووفقاً لما أوردته "بي بي سي"، توصلت الدراسة التي شملت 1330 شخصاً في إنجلترا، ونشرتها الدورية الأوروبية لمكافحة مرض السرطان، إلى أن معظم الناس يتحدثون عن علاقة التدخين بالإصابة بالمرض.



ويعد التدخين وزيادة الوزن والتعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية من أكبر أسباب الإصابة بالسرطان التي يمكن الوقاية منها.



ويعتقد 35 % ممن شملتهم الدراسة بالخطأ، أن الترددات الكهرومغنطيسية من عوامل الخطر، وقال 34 % إن تناول أطعمة معدلة وراثياً أيضاً من بين عوامل الإصابة، في حين يعتقد 19 % أن أفران الميكروويف تسبب السرطان، وقال 1 في المئة إن الشرب من زجاجات بلاستيكية يسبب المرض، على الرغم من عدم توافر أدلة علمية على ذلك.



وقال 88 %، وهم على حق، إن التدخين يسبب السرطان، و80 % رأوا أن التدخين السلبي من بين الأسباب، في حين قال 60 % إن ضربات الشمس تسبب السرطان، وجميعها مؤكدة.



وقال مركز بحوث مكافحة السرطان في بريطانيا، إن نحو 4 من كل 10 أسباب للسرطان يمكن تجنبها عن طريق تغيير أسلوب حياة الشخص، كما يمثل الحصول على معلومات صحيحة "للتمييز بين الصحيح والخطأ" بالغ الأهمية.



ولا يعني الاعتقاد في أسباب وهمية للسرطان أن الناس أكثر عرضة للإصابة بسبب اتباع عادات تشكل خطراً في حياتهم، لكن أولئك الذين يعرفون جيداً الأسباب المؤكدة للإصابة بالسرطان هم الأكثر عرضة للإقلاع عن التدخين، حسب نتائج الدراسة، كما أنهم الأكثر عرضة لتناول الفاكهة والخضراوات.