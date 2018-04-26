"نمل انتحاري" يفجر العدو في جزيرة بورنيو

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

اكتُشف نوع جديد من النمل "الانتحاري" على جزيرة بورنيو، فهو يلجأ إلى تفجير نفسه، عبر إفراز سائل سام ولزج من أجل صد العدو أو قتله.

هذا النمل، واسمه العلمي "كولوبوبسيس اكبلودنس" اكتُشف في دولة بروناي الصغيرة، الواقعة في شمال جزيرة بورنيو، والمعروفة بتنوعها الحيوي الكبير.

ومن خلال تقلصه بقوة، يمارس هذا النمل ما يكفي من الضغط لتفجير جدار المعدة محرراً إفرازات سامة، على ما أوضحت "أليس لاسيني" من متحف التاريخ الطبيعي في فيينا، التي شاركت في الدراسة.

ويمكنه بذلك أن يصد العدو، أو حتى القضاء عليه، كما جاء في مقال نُشر في مجلة "زوكيز"، التي تعنى بعالم الحيوانات.

وهذا ليس أول نمل "متفجر" يُكتشف، إلاّ أن هذا النوع الجديد يُفجر نفسه بسهولة، وهذا ما يثير اهتمام الباحثين.

وأوضحت الباحثة أن هذه الظاهرة "نادرة جداً في الطبيعة" ووحدها حفنة من الحشرات، التي تقيم في مستعمرات مثل النمل، والنحل، تضحي بنفسها بهذه الطريقة.

وبيّنت "أليس لاسيني" بأن "المستعمرة هي مثل جسم كبير، والنملة فيه، هي بمثابة خلية لها دور محدد تضطلع به".