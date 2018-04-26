بسائل سام ولزج

"نمل انتحاري" يفجر العدو في جزيرة بورنيو

  • الخميس 26, أبريل 2018 في 12:29 م
ربما مقولة الإنسان ابن بيئته، انتقلت لمستعمرات النمل، أو أن حمى وسائل التواصل أشركت هذه الأخيرة في أخبارها الدامية، فراحت تقلدها، فها هو النمل الانتحاري" يفجر العدو في جزيرة بورنيو بسائل سام ولزج.
الشارقة 24 – أ.ف.ب:
 
اكتُشف نوع جديد من النمل "الانتحاري" على جزيرة بورنيو، فهو يلجأ إلى تفجير نفسه، عبر إفراز سائل سام ولزج من أجل صد العدو أو قتله.
 
هذا النمل، واسمه العلمي "كولوبوبسيس اكبلودنس" اكتُشف في دولة بروناي الصغيرة، الواقعة في شمال جزيرة بورنيو، والمعروفة بتنوعها الحيوي الكبير.
 
ومن خلال تقلصه بقوة، يمارس هذا النمل ما يكفي من الضغط لتفجير جدار المعدة محرراً إفرازات سامة، على ما أوضحت "أليس لاسيني" من متحف التاريخ الطبيعي في فيينا، التي شاركت في الدراسة.
 
ويمكنه بذلك أن يصد العدو، أو حتى القضاء عليه، كما جاء في مقال نُشر في مجلة "زوكيز"، التي تعنى بعالم الحيوانات.
 
وهذا ليس أول نمل "متفجر" يُكتشف، إلاّ أن هذا النوع الجديد يُفجر نفسه بسهولة، وهذا ما يثير اهتمام الباحثين.
 
وأوضحت الباحثة أن هذه الظاهرة "نادرة جداً في الطبيعة" ووحدها حفنة من الحشرات، التي تقيم في مستعمرات مثل النمل، والنحل، تضحي بنفسها بهذه الطريقة.
 
وبيّنت "أليس لاسيني" بأن "المستعمرة هي مثل جسم كبير، والنملة فيه، هي بمثابة خلية لها دور محدد تضطلع به".