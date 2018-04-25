أيتها الأمهات: كافيين الحمل يزيد وزن الطفل

الشارقة 24 – رويترز:



تشير دراسة نرويجية جديدة، إلى أن النساء الحوامل اللواتي يحتسين الكثير من القهوة، وغيرها من المشروبات، التي تحتوي على الكافيين، ربما يكن أكثر عرضة لإنجاب أطفال زائدي الوزن.

وفحص الباحثون، بيانات عن تناول الكافيين من نحو 51 ألف أم وعلاقتها بزيادة وزن أولادهن خلال فترة الطفولة.



وكشفت الدراسة، أنه بالمقارنة مع النساء اللواتي تناولن أقل من 50 مليجراماً من الكافيين "أقل من نصف كوب من القهوة" يومياً خلال الحمل، فإن اللواتي كان متوسط تناولهن للكافيين ما بين 50 و199 مليجراماً "من نصف كوب إلى كوبين كبيرين من القهوة" يومياً، كن أكثر عرضة بنسبة 15%، لأَنْ يُنجبن أطفالاً أوزانهم زائدة، بشكل مفرط بحلول العام الأول.



وارتفع معدل زيادة وزن الأطفال، مع زيادة معدل استهلاك النساء للكافيين.



أما النساء، اللواتي يتناولن ما بين 200 و299 مليجراماً من الكافيين يومياً خلال الحمل، كان أطفالهن أكثر عرضة لزيادة الوزن بشكل مفرط بواقع 22%.



بينما النساء، اللواتي وصل معدل استهلاكهن للكافيين يومياً إلى 300 مليجرام على الأقل، كان أطفالهن معرضين لزيادة كبيرة في الوزن بنسبة 45%.



وذكرت كبيرة الباحثين "إليني بابادوبلو" من المعهد النرويجي للصحة العامة "زيادة تناول الأمهات للكافيين خلال الحمل، مرتبط بزيادة مفرطة في النمو خلال طفولة أولادهن، وتصل إلى البدانة في مرحلة لاحقة".



وأضافت "تدعم النتائج التوصيات الحالية بتقليص تناول الكافيين خلال الحمل، إلى أقل من 200 مليجرام يومياً".



وأفادت "بابادوبلو" "من المهم أن تدرك الحوامل، أن الكافيين لا يأتي من القهوة فقط، لكن من مشروبات الصودا "مثل مشروبات الكولا، ومشروبات الطاقة"، التي تساهم بكميات كبيرة من الكافيين".



وأظهرت دراسات سابقة، أن الكافيين يمر بسرعة عبر المشيمة، وقد ارتبط بزيادة مخاطر الإجهاض، والحد من نمو الجنين.



وذكرت "بابادوبلو" أن بعض الدراسات على الحيوانات، تشير أيضاً إلى أن، استهلاك الكافيين قد يسهم في زيادة الوزن المفرطة عن طريق تغيير التحكم في الشهية لدى الطفل، أو التأثير في مناطق الدماغ، التي تلعب دوراً في تنظيم النمو والتمثيل الغذائي.