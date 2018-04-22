القديم جديد.. قدك مياس.. قلبك سليم

الشارقة 24 – أ ف ب:

كشف باحثون أميركيون، أن البطن الممتلئ بشدة هو أخطر من البدانة على صحة القلب، حتّى لو كان الوزن مقبولاً.

وأوضح القيّم الرئيسي على هذه الدراسة، "خوسيه مدينا-إنوخوسا" بأن "خطر الإصابة بمشاكل قلبية، هو أكبر عند أصحاب البطون المنفوخة، لدى متوسطي الوزن، مما هو عند البدناء، الذين لم تكن بطونهم شديدة الامتلاء".

وبمعنى آخر، يعدّ الخصر غير المتناسب عاملاً أشد خطورة من مؤشر كتلة الجسم المرتفعة، بحسب ما أظهرت هذه الدراسة، التي شملت 1692 أميركياً وأوروبياً، تخطوا 45 من العمر والتي بدأت بين 1997 و2000 وانتهت في 2016.

ويتضاعف خطر الإصابة بأمراض قلبية، عند الأشخاص الذين يشبه جسمهم بملامحه شكل التفاحة.

ويشتدّ الأمر خطورة، عندما يتخطى محيط الخصر مقاس الورك بنسبة 90 % أو أكثر عند الرجال، في مقابل 85 % للنساء. وتسمّى هذه الحالة البدانة البطنية.

وقُدّمت هذه الدراسة، خلال مؤتمر الجمعية الأوروبية لطبّ أمراض القلب في ليوبليانا، حول الوقاية من الأمراض القلبية، والتي تشكّل فرصة لتسليط الضوء على خطورة هذه المشكلة الصحية، التي قد يُستخفّ بها، بحسب ما أفاد "خوسيه مدينا-إنوخوسا" من مجموعة "مايو كلينيك" البحثية في روتشستر "مينيسوتا شمال الولايات المتحدة".