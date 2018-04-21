ذباب "ذو العيون الحمراء" يقاوم الحرّ بلُعابه

الشارقة 24 – أ ف ب:



فهذه الذبابة "ذات العيون الحمراء" التي يطلق عليها العلماء اسم "كريزوميا ميغاسيفالا" من ذباب المناطق الحارة، تخرج من فمها قطرات من اللعاب، ثم تعود وتدخلها في فهما، وهذا ما يجعلها تلطّف الحرّ، وفقا لما بيّنته دراسة نُشرت في مجلة "ساينتفيك ريبورتس".

وذكر "دنيس أندراد" الباحث في جامعة "ساو باولو" والمشارك في إعداد الدراسة "حين يخرج السائل، تحصل عملية التبخر فتنخفض حرارته، ثم تعيد الذبابة هذه القطرة إلى فمها، ويؤدي ذلك إلى تبريد حرارة جسمها".



ويبدو أن هذه العملية "فعالة جدا" في تبريد حرارة جسم الذباب بفعل التبخّر.



ويعيش هذا النوع ذو العيون الحمراء في المناطق الاستوائية وما حولها.



ولاحظ العلماء، منذ مدة، أن هذا النوع من الذباب يفرز فقاعات من اللعاب، لكن سبب ذلك لم يكن معروفاً.



واستخدم الباحثون، في هذه الدراسة آلات تصوير تعمل بالأشعة تحت الحمراء.



ووجدوا أن لون فقاعات اللعاب، يكون مائلاً للاحمرار لدى خروجه من الفم، قبل أن يبرد بـ 8 درجات مقارنة بالحرارة السائدة، في 15 ثانية، وحينها تعيدها الذبابة إلى فمها لتتبرّد بها.