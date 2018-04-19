السماء تمطر الألماس في السودان

الشارقة 24 – أ ف ب:

كشف علماء، أن كويكباً تَفتتَ جزئياً في الغلاف الجوي للأرض، سنة 2008، فتناثرت قطع منه تحتوي على الألماس في السودان وكان مصدره نواة كوكب اندثر من مجموعتنا الشمسية.

هذا "الكوكب البدائي" والذي كان بحجم المريخ أو عطارد، قد تشكّل خلال أول 10 ملايين سنة من عمر نظامنا الشمسي، قبل تشققه إثر اصطدامه مع أجرام فلكية أخرى، بحسب ما أفاد الباحثون الأوروبيون.

أما الكويكب الملقّب بـ "2008 تي سي 3" أو "ألماهاتا سيتا"، فكان بحجم سيارة، وقد رصده علماء الفلك قبل ساعات من اصطدامه بالأرض، في أكتوبر 2008، ما سمح بتتبع سقوطه.

ودرس العلماء تركيبة الألماس في الشظايا الصخرية المنتشرة في صحراء النوبة شمال السودان، وخلصوا إلى أن هذه الأحجار الكريمة، تَشكلت في ظروف ضغط عال، مقدّرين أن يكون حجم الكوكب البدائي يراوح بين حجم المريخ "بشعاع مقداره 3390 كيلومتراً" وعطارد "2240 كيلومتراً".

ويعد هذان الكوكبان الأصغر في مجموعتنا الشمسية، التي تشكلت قبل حوالي 5 مليارات سنة.

وجاء في هذه الدراسة التي نَشرتها مجلة "نيتشر كومنيكيشنز" أن هذه التحاليل تقدّم "برهاناً مقنعاً" على أن الكويكب يتأتى من "كوكب مندثر" تفتت إثر الصدامات.

وتعزز هذه الاستنتاجات الفرضية القائلة، بأنَّ الكواكب الحالية في مجموعتنا الشمسية، تشكلت من بقايا عشرات الكواكب البدائية الكبيرة.