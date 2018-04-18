سقوط المسنات توقفه التمرينات لا الفيتامينات

الشارقة 24 – أ ف ب:



أظهرت توصيات طبية، نُشرت في الولايات المتحدة، أنّ النشاط الجسدي أكثر فعالية من مكملات "فيتامين دي" لتجنب السقطات في صفوف المسنين، التي تعد السبب الرئيسي للوفاة المرتبطة بإصابة مَنْ هم فوق سن 65.



وحَدَّثت مجموعة العمل، حول خدمات الوقاية في الولايات المتحدة، آخر التوصيات في هذا المجال، والتي تعود إلى العام 2012، عندما كان المجلس الاستشاري الطبي المستقل، يوصي المسنين بتناول "فيتامين دي" لتجنب السقطات.



إلا أن مجموعة العمل هذه، أشارت إلى أن التجارب السريرية، التي أجريت "لم تظهر أي منافع" لتناول الفيتامين دي للوقاية من السقطات لدى المسنين، أو خفض احتمال الإصابة بالكسور، إلا إذا كان الشخص يعاني من نقص في هذا الفيتامين، أو من ضعف في كثافة العظام.



وشَجعت هذه الهيئة، على ممارسة النشاط الجسدي فيما جاء بالتوصيات الجديدة، التي نُشرت في مجلة "جورنال أوف ذي أميريكن ميديكال اسوسييشن" "جاما".



وأشارت إلى احتمال الإصابة بالحصى في الكليتين بسبب تناول "مكملات فيتامين دي".



وأضافت أن النشاط الجسدي، يجب أن يشمل "جلسات فردية تخضع لمتابعة، وجلسات جماعية، فضلاً عن علاج فيزيائي".



وتظهر آخر الأرقام، أن نحو 29 % من الأميركيين فوق سن 65 يؤكدون، أنهم تعرضوا لسقطات في 2014.



وتشير المعلومات المنشورة في مجلة "جاما"، أن نحو 38 % منهم "احتاج إلى علاج طبي، واضطر إلى الحد من نشاطه ليوم واحد على الأقل".



وتوفي نحو 33 ألف شخص في الولايات المتحدة، إثر سقوطه في العام 2015.



وممارسة النشاط الجسدي، يخفض أيضاً، من احتمال الإصابة بمشاكل وعائية، وجلطات قلبية، وبالسكري من نوع 2، والخرف، والسرطان، بحسب ما جاء في افتتاحية التوصيات الجديدة.