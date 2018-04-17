إنزيم مطور يلتهم البلاستيك

الشارقة 24 – رويترز:



ذكر علماء من بريطانيا والولايات المتحدة، أنهم طوروا إنزيما يأكل البلاستيك، قد يساهم في محاربة التلوث مستقبلاً.



ويستطيع الإنزيم هضم مادة "تريفثالات الاثيلين المتعددة" وهي شكل من أشكال البلاستيك، ابتكر في الأربعينيات، ويستخدم حالياً في ملايين الأطنان من العبوات البلاستيكية.



ويمكن للمنتجات البلاستيكية، المصنوعة من هذه المادة البقاء لمئات السنين في البيئة، إذ تلوث حالياً مساحات كبيرة من الأراضي، والبحار في أنحاء العالم.



واكتشف باحثون، من جامعة "بورتسموث "البريطانية، و"معمل الطاقة المتجددة الوطني" التابع لوزارة الطاقة الأميركية، الإنزيم خلال فحص بنية إنزيم طبيعي، يعتقد أنه تطور في مركز لتدوير المخلفات في اليابان.



وأفاد "جون ماكجيهان"، البروفيسور بجامعة بورتسموث، الذي شارك في قيادة فريق البحث، أنّه بعدما تبين، أن الإنزيم يساعد البكتيريا في تفتيت، أو هضم المواد البلاستيكية المصنوعة من "تريفثالات الاثيلين المتعدد" قرر الباحثون، "تعديل" بنيته بإضافة بعض الأحماض الأمينية.



وأدى ذلك إلى تغيير في عمليات الإنزيم، مما يسمح لقدراته في التهام البلاستيك بالعمل في درجة أسرع.



وأكد "ماكجيهان" في مقابلة: "لقد طورنا نسخة من الإنزيم أفضل من النوع الطبيعي".



ونُشرت نتائج الاكتشاف في دورية "بروسيدنجس اوف ناشونال أكاديمي اوف ساينس" ويعكف الفريق حالياً على تحسين أداء الإنزيم، لمعرفة ما إذا كان بوسعهم جعله قادراً على تحليل المواد البلاستيكية على نطاق صناعي.