الأمازون يهدد البشرية

الشارقة 24 – أ ف ب:

تبيّن أن مياه الشرب النابعة من الآبار المحفورة في حوض الأمازون لمواجهة تلوث الأنهار، تحتوي على نسب من الزرنيخ قد تتخطى السقف الموصى به، بحسب ما كشف باحثون.

وقد أظهر تحليل لعينات مأخوذة من 250 موقعاً، من أنحاء مختلفة لمنطقة الأمازون، مستويات خطرة من الألومينيوم، والمنغنيزيوم، قد تتخطى السقف المحدد، من قبل منظمة الصحة العالمية، بـ 15 مرة أحياناً، وفق ما أعلن علماء يشاركون في المؤتمر الأوروبي لعلوم الأرض في فيينا.

ولقد أوضح الباحثون بأن هذه المواد هي طبيعية المصدر، وليست ناجمة عن مصادر تلوث صناعي.

وخلال السنوات الأخيرة، اضطر سكان المنطقة إلى حفر آبار قليلة العمق، بعدما تعذر عليهم استخدام مياه الأنهار، التي ازدادت تلوثاً من جراء أنشطة المناجم، والصناعة.

وذكرت "كارولين دو ميير" من المعهد الفدرالي السويسري للعلوم والتقنيات المرتبطة بالمياه أن "سكان الكثير من المجتمعات الريفية، يلجؤون إلى المياه الجوفية، في ظلّ تلوث الأنهار"، مشيرةً، إلى أن هذه المياه تحتوي على مواد تضرّ بالصحة.

وقد يتسبب التعرّض المزمن "للزرنيخ" إلى الإصابة بالسرطان، في حين يؤدي التعرض "للمنغنيزيوم" إلى اضرابات عصبية.

وقد ركّزت هذه الدراسة التي أجريت بالتعاون مع علماء من البيرو، والبرازيل، على تقييم هذه المواد الخطرة، وليس تداعياتها الصحية.

وتمتد منطقة حوض الأمازون، التي يعبرها نهر الأمازون حوالي 7.5 ملايين كيلومتر مربع، وتتوزع على 8 بلدان.