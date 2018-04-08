المسنات: وداعاً للتصلب

الشارقة 24 – رويترز:

أشارت دراسة أسترالية إلى أن النساء المسنات اللائي تناولن المزيد من الخضار، كن أقل عرضة للإصابة بتصلب الشرايين.

وفحص الباحثون بيانات 954 امرأة في سن 70 أو أكثر، واستخدموا الموجات فوق الصوتية لفحص سمك جدران الشريان السباتي في الرقبة، ومدى تراكم الترسبات عليها.

وترتبط الجدران الأقل سمكاً والتراكم الأقل للترسبات بانخفاض احتمالات الإصابة بالأزمات القلبية، والسكتات الدماغية.

ووجد الباحثون، أنه مقارنة بنساء تناولن أقل من حصتين من الخضراوات يومياً، إذ كانت جدران الشريان السباتي لدى نساء تناولن ثلاث حصص من الخضر على الأقل يومياً أقل سمكا بنسبة 5% أو نحو 0.036 ملليمتر.

ووجد الباحثون أن كل زيادة بمقدار 10 جرامات يومياً من الخضروات، والتي تنتمي للعائلة الكرنبية، مثل البروكلي، والقرنبيط، والملفوف "الكرنب" ترتبط بانخفاض بنسبة 0.8% في سمك جدران الشرايين.

وذكرت "لورين بليكنهورست" التي قادت فريق الدراسة، وهي باحثة في التغذية بجامعة" ويسترن استراليا في كرولي" "كان أمراً مثيراً، أن نكتشف أن تناول الخضروات، من العائلة الكرنبية، أكثر فائدة".

وتابعت في رسالة بالبريد الإلكتروني: "مع ذلك هذا لا يقلل من أهمية الأنواع الأخرى من الخضراوات، كما تعرفون فإن الإكثار من تناول الخضروات بأنواعها مهم للحفاظ على صحة جيدة".

وأضافت: "خلصت دراستنا إلى أن استهلاك حصتين من خضروات العائلة الكرنبية بين الكمية الموصى بها، قد يساعد في تحسين الفوائد الصحية للشرايين".

وأرجعت "بليكنهورست" السبب إلى أن تناول الخضروات يُشعر بالشبع، وبالتالي يقلل تناول الفرد للوجبات السريعة، التي يمكن أن تضر الشرايين.

وأضافت أن الخضراوات غنية بالفيتامينات والمعادن، إذ ثبت أنها تقلل الالتهاب واختلال توازن نظام العوامل المؤكسدة، وهي عوامل يمكن أن تسهم في الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.