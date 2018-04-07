باحثون يجربون استخدام الرماح لجمع النفايات الفضائية

الشارقة 24 – رويترز:

من أجل فضاء بلا نفايات، أطلق باحثون في بريطانيا هذا الأسبوع قمراً اصطناعياً أوروبياً في إطار تجربة سبل للتصدي للكميات المتنامية من النفايات في الفضاء، وسيستخدم القمر تكنولوجيا تشبه أساليب الصيد القديمة حيث ستعتمد على الرماح والشباك.

ويحمل القمر الاصطناعي ريموف ديبيري "إزالة الحطام"، عدداً من الأجهزة المختلفة المصممة للمساعدة في إزالة كميات هائلة من الحطام الذي يدور حول الأرض، وجرى ربط القمر بمحطة الفضاء الدولية ومن المتوقع أن تبدأ التجارب في الأسابيع القليلة القادمة.

ويقول المهندسون الذين صمموا المشروع، إن ميزة تلك الوسيلة تكمن في بساطتها، وأن كل ما يتعين فعله هو الابتعاد عن الهدف وإطلاق الرماح والشبك نحوه، وبعد ذلك إذا غرزت فإننا نكون قد التقطنا قطعة من الحطام الفضائي.

ويقدر العلماء، أن هناك ما يصل إلى سبعة آلاف طن من النفايات الفضائية تدور حول الأرض بسرعة 27 ألف كيلومتر في الساعة، ويمكن لهذه النفايات أن تدمر الأقمار الاصطناعية أو السفن الفضائية.