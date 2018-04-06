رصد حشود من الثقوب السوداء في قلب "درب التبانة"

صورة توضيحية لعدد 12 ثقب أسود في مركز مجرة درب التبانة

الشارقة 24 – رويترز:

قال باحثون أميركيون، إن الثقوب السوداء موجودة بالآلاف في مركز مجرة درب التبانة التي ننتمي إليها، وإنهم رصدوا بعضاً منها بالقرب من ثقب أسود هائل في قلب المجرة.

وذكر الباحثون، أن بيانات تم الحصول عليها من مرصد "تشاندرا" للأشعة السينية التابع لإدارة الطيران والفضاء الأميركية "ناسا"، أتاحت لهم رصد نحو 12 ثقباً أسود في محيط الثقب الأسود العملاق "ساجيتاريوس إيه" الموجود في قلب المجرة ذات الشكل الحلزوني.

وقال عالم الفيزياء الفلكية تشاك هيلي، من جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك، الذي قاد الدراسة المنشورة بدورية "نيتشر" البريطانية يوم الخميس "هذا حشد كثيف".

وأضاف هيلي "نظراً لكون مجرتنا متوسطة الحجم إلى حد بعيد، فهذا ينبئنا بأن الكون يزخر بالثقوب السوداء التي تدور قرب ثقوب أخرى عملاقة، ذلك لأن معظم المجرات بها ثقوب سوداء عملاقة".

والثقوب السوداء مختلفة الأحجام، وهي عبارة عن حيز ذي كثافة هائلة وجاذبية قوية لا تسمح حتى للضوء بالإفلات منها. وبناء على تلك النتائج قدر الباحثون وجود ما يصل إلى عشرة آلاف ثقب أسود في نطاق حوالي ثلاث سنوات ضوئية من "ساجيتاريوس إيه".

والثقوب السوداء المكتشفة حديثاً، وجميعها ناجم عن انهيار نجوم عملاقة، هي ثقوب نادرة سيطرت على نجم سابح وربطت نفسها به فيما يشكل ما يسمى أنظمة نجمية ثنائية.

ويصعب رصد الثقوب السوداء المعزولة لكن إشارات الأشعة السينية الناجمة عن الأنظمة النجمية الثنائية سمحت برصدها.