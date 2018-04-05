"حيتان غرينلاند"... تطيح بكل المنافسين

الشارقة 24 – أ ف ب:

أظهرت دراسة نشرت، الأربعاء، أنّ نوعاً من الحيتان، يعرف "بحيتان غرينلاند"، تتمتع بغزارة في تأليف الأغاني، وهي أصوات معقّدة، وتتميّز بتنوّع كبير.

وأفادت جامعة واشنطن، في بيان، بأن هذه الحيتان "لديها برنامج صوتي مذهل، ومتنوّع، ويتطوّر باستمرار".

تستخدم كثير من الحيوانات الأصوات للتواصل، لكن بعض الأنواع أظهرت مواهب موسيقية عالية، مثل الطيور التي تغنّي وهي نائمة، وأسد البحر، والدلفين الكبير، الذي يعرّف عن نفسه بصوت الصفير.

لكن، يبدو أن "حيتان غرينلاند" قد أطاحت بكل المنافسين، إذ تبيّن أنها تتمتع بقدرات تأليفية كبيرة، وغنائية عالية، بحسب الدراسة المنشورة، في مجلة "بيولوجي ليتيرز" البريطانية.

وتتميّز أغاني هذه الحيتان، بأنها "معقّدة، ومتنوعة جداً".

ومن خلال دراسة، التي أُجريت بين العامين 2010 و2014، في مضيق فرام، شرق غرينلاند، تبيّن أن الحيتان أدّت 184 نوعاً مختلفاً من الأغاني، وأن "أغانيها أكثر حريّة" من أغاني أنواع أخرى من الحيتان، كما أنها تجدّد برنامجها كل سنة.

وذكر الباحثون أن هذه الحيتان تغنّي في الشتاء حين لا تشرق الشمس أبداً، ويغطي الجليد 95 إلى 100 % من البحر.

ويسعى الباحثون الآن، لمعرفة سبب تجدّد البرنامج الموسيقي باستمرار.