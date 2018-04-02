مرضى الجيوب الأنفية مدمنو مضادات حيوية

الشارقة 24 - رويترز:

خلصت دراسة أمريكية، إلى أن معظم من يتناولون المضادات الحيوية، للتخلص من التهابات الجيوب الأنفية، يواظبون على العلاج لمدة 10 أيام على الأقل، في حين يوصي أطباء الأمراض المعدية، بأن تتراوح المدة بين 5 و7 أيام للحالات العادية.

وفحص الباحثون، بيانات عينة من أنحاء متفرقة بالولايات المتحدة، وتمثل نحو 3.7 مليون بالغ، يعالجون من التهاب الجيوب الأنفية المزمن، وأرشدهم أطباء لتناول مضادات حيوية في عام 2016.

وتوصلت الدراسة إلى أن 70 % من المضادات الحيوية التي كتبها الأطباء تناولها المرضى لـ 10 أيام على الأقل.

وذكرت "كاثرين فلمينج-داترا" كبيرة الباحثين في الدراسة أنّه "في كل مرة تُستخدم المضادات الحيوية، يمكن أن تتسبب في آثار جانبية، وتؤدي إلى مقاومتها".

وتتولى "فلمينج-داترا" منصب نائب مدير مكتب التحكم في المضادات الحيوية، التابع للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض، والوقاية منها، في أتلانتا.

وأضافت في رسالة بالبريد الإلكتروني" لرويترز هيلث" "لذا فمن المهم جداً استخدام المضادات الحيوية فقط، عندما تستدعي الحاجة، واستخدام المضاد الحيوي المناسب خلال أقل فترة مؤثرة ممكنة".

وأكدت أن الآثار الجانبية الشائعة للمضادات الحيوية، قد تشمل الطفح الجلدي، والدوار، والغثيان، والإسهال، وعدوى الخميرة، وربما تشمل الآثار الجانبية الأخطر، كالحساسية التي تهدد الحياة، والتهاب القولون الغشائي الكاذب.

وتتطور مقاومة المضادات الحيوية عندما تنمي البكتريا قدرتها على هزيمة العقاقير، التي تهدف إلى قتلها، وقد تجعل الالتهابات عصية على العلاج بشكل أكبر.

وتشير الجمعية الأمريكية للأمراض المعدية، إلى أن تناول المضادات الحيوية لعلاج التهابات الجيوب الأنفية، يستدعي ما يتراوح بين 5 و7 أيام فقط في الحالات العادية، عندما يبدأ المريض في التعافي خلال أيام من بدء العلاج، ولا تظهر عليه مؤشرات بأن الالتهاب انتشر خارج الجيوب الأنفية.

كانت الجمعية الأمريكية توصي قبل عام 2012 بتناول المضادات الحيوية، لما يتراوح بين 10 و14 يوماً، لعلاج البالغين من التهابات الجيوب الأنفية.

ونُشرت الدراسة في دورية "جاما للطب الباطني" يوم 26 مارس.

وصرحت "شارون ميروبول"، وهي باحثة في كلية الطب بجامعة "كيس وسترن ريزيرف" بمدينة كليفلاند في ولاية أوهايو، ولم تشارك في الدراسة، أن الأطباء، ربما يوجهون المرضى في بعض الحالات لتناول المضادات الحيوية لمدة 10 أيام على الأقل، ولا يبلغون مرضاهم بالكف عن تناولها بعد، 5 إلى 7 أيام، إذا اختفت الأعراض.